إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي رئيس المنطقة الحرة لبحث عدد من الملفات

محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد ناجي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمحافظة بورسعيد، و الدكتور أحمد الشاذلي مدير عام مكتب متابعة الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تولي مهام منصبه، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المحافظة

وأكد المحافظ ، على حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات.

وشدد محافظ بورسعيد ، على أهمية التكامل بين الجهات التنفيذية لدفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف الدولة في هذا الملف الحيوي.

بورسعيد الادارة النركزية للمنطقة الحرة محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

