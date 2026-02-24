محافظ بورسعيد يلتقي رئيس المنطقة الحرة لبحث عدد من الملفات

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد ناجي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمحافظة بورسعيد، و الدكتور أحمد الشاذلي مدير عام مكتب متابعة الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تولي مهام منصبه، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المحافظة

وأكد المحافظ ، على حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات.

وشدد محافظ بورسعيد ، على أهمية التكامل بين الجهات التنفيذية لدفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف الدولة في هذا الملف الحيوي.