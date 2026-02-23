تعليم بورسعيد: "مدارس مصر المتميزة" تهدف لإحداث نقلة نوعية في جودة التعليم

افتتح محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية للغات، ضمن مشروع «مدارس مصر المتميزة» الذي يهدف لتطوير المدارس الرسمية للغات ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق المدرسية بما يضمن بيئة تعليمية متكاملة للطلاب.

نقلة نوعية في جودة التعليم الحكومي

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أعمال التطوير شملت تحديث المبنى المدرسي، وصيانة دورات المياه، وتجهيز قاعات رياض الأطفال، وتأهيل الفصول الدراسية، وتطوير الملاعب، لتوفير بيئة صحية وآمنة ومحفزة للتعلم والنمو.

وأوضح "بدوي" أن مشروع "مدارس مصر المتميزة" يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم الحكومي من خلال تطوير المباني التعليمية وإضافة مرافق تعليمية ورياضية متكاملة، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي وتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن هذا المشروع الوطني يسهم في رفع مستوى جودة التعليم وتقديم بيئة تعليمية متطورة، تعزز مهارات الطلاب وتمكنهم من استيعاب المناهج الدراسية بكفاءة، مشيرًا إلى أن إدارة المدرسة التي تضم 453 طالبًا وطالبة ستواصل متابعة أداء الطلاب لضمان الاستفادة القصوى من المرافق والخدمات التعليمية المطورة.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز المنظومة التعليمية الحكومية وتعميم نموذج تطوير المدارس المتميزة على باقي المدارس في المحافظة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.