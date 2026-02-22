قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتشكيل المتوقع
تحرك برلماني عاجل لوقف برنامج رامز جلال : يرسخ للعنف والتنمر
أول مسحراتية مسيحية بدهب توزع المياه والعصائر على الصائمين قبل الإفطار
مسلسلات رمضان 2026.. تارا عبود تأسر قلب فخر الدلتا
محمد الغزاوى

تابع اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل داخل مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

 وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود الجبالي مدير الشبكة الوطنية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول آلية عمل الشبكة ودورها في الربط بين غرف العمليات بالمحافظة والجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة وإدارة الأزمات بكفاءة عالية، من خلال منظومة اتصالات حديثة ومؤمنة تعمل على مدار الساعة

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وأكد محافظ بورسعيد أن الشبكة الوطنية للطوارئ تمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة الأزمات والكوارث، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية وغرف العمليات الفرعية، لضمان سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين


كما وجه محافظ بورسعيد بضرورة التدريب المستمر للعناصر العاملة على الشبكة، ورفع درجة الجاهزية القصوى، لضمان الاستجابة الفورية لأي بلاغات أو طوارئ، مؤكدًا أن المحافظة تضع ملف السلامة العامة على رأس أولوياتها

