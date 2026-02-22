محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل داخل مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود الجبالي مدير الشبكة الوطنية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول آلية عمل الشبكة ودورها في الربط بين غرف العمليات بالمحافظة والجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة وإدارة الأزمات بكفاءة عالية، من خلال منظومة اتصالات حديثة ومؤمنة تعمل على مدار الساعة

وأكد محافظ بورسعيد أن الشبكة الوطنية للطوارئ تمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة الأزمات والكوارث، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية وغرف العمليات الفرعية، لضمان سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين



كما وجه محافظ بورسعيد بضرورة التدريب المستمر للعناصر العاملة على الشبكة، ورفع درجة الجاهزية القصوى، لضمان الاستجابة الفورية لأي بلاغات أو طوارئ، مؤكدًا أن المحافظة تضع ملف السلامة العامة على رأس أولوياتها