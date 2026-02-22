قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رصف شارع بورسعيد بديروط بتكلفة 17 مليون جنيه

إيهاب عمر

تواصل محافظة أسيوط تنفيذ مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق، حيث استكملت مديرية الطرق والنقل أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية بمدينة ديروط، وفي مقدمتها شارع بورسعيد.

 وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن أعمال التطوير تضمنت فرد طبقة إسفلتية جديدة لشارع بورسعيد بطول 2400 متر ومتوسط عرض 12 مترًا، بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون جنيه، وذلك بداية من كوبري المعاهدة شمالًا وحتى كافتيريا دريم جنوبًا، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، وبمشاركة وحدة مشروع الرصف بالمحافظة بقيادة المهندس شعبان عبدالمنعم ، ومتابعة المهندس محمد أحمد عبدالناصر، المدير التنفيذي بالمديرية.

وأشار المحافظ إلى أن التنفيذ تم بالتنسيق الكامل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة سوزان محمد راضي، رئيس المركز، التي تابعت الأعمال ميدانيًا لتذليل أي معوقات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأوضح اللواء محمد علوان أن المشروع يشمل تطوير الشارع بالكامل باعتباره أحد الشرايين الرئيسية لمدينة ديروط، حيث يتم تنفيذ أعمال كشط طبقات الأسفلت القديمة المتهالكة، وإعادة الرصف وفق المواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب إنشاء البلدورات والأرصفة والجزر الوسطى اللازمة، بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق، وتحقيق السيولة المرورية، والحد من التكدسات خاصة في المناطق ذات الكثافات المرتفعة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، مؤكدًا أن تطوير شبكة الطرق يأتي في مقدمة أولويات المرحلة الحالية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياة.

أسيوط محافظة أسيوط مشروعات البنية التحتية شبكة الطرق الخطة الاستثمارية وحدة مشروع الرصف مركز ومدينة ديروط

