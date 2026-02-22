محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لبحث آليات التخطيط المروري وتطوير وتجميل الشوارع

عقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اجتماعًا لبحث آليات تخطيط وتجميل الميادين والمحاور المرورية بمدينة أسيوط، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم الحركة المرورية وتحسين الصورة البصرية، بما يحقق السيولة المرورية ويتماشى مع الطابع الحضاري للمدينة في إطار تنسيق مؤسسي يضمن تكامل الرؤى الفنية والهندسية.

شهد الاجتماع حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظ، واللواء أحمد حسني مستشار الأمن السيبراني، والعميد ماركو جمال وكيل إدارة مرور أسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور محمد حلمي الحفناوي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، وممدوح جبر رئيس حي غرب وأحمد عبدالمنجي مدير الإدارة الهندسية بحي شرق.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ آليات إعداد تصور هندسي متكامل لتطوير عدد من الميادين الحيوية والمحاور المرورية ذات الكثافات المرتفعة، مع التركيز على إعادة تخطيط المداخل والمخارج وتنظيم مسارات الحركة، بما يسهم في القضاء على الاختناقات المرورية خاصة خلال أوقات الذروة ووضع خطة تنفيذية محددة بمشاركة متخصصين من جامعة أسيوط، ومديريتي الطرق والإسكان، وإدارة المرور، والأحياء، والتخطيط والتنسيق الحضاري.

ووجه محافظ أسيوط بإجراء دراسة ميدانية دقيقة للوقوف على طبيعة الحركة المرورية وحجم التدفقات اليومية، على أن يتم التنفيذ بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور وكافة الجهات المعنية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الانسيابية المرورية ورفع كفاءة الطرق مؤكدا أن الهدف من هذه المناقشات هو الخروج بخطة عملية قابلة للتنفيذ تحقق التوازن بين الكفاءة المرورية والمظهر الحضاري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجمالية خلال مراحل التنفيذ.

وأكد اللواء محمد علوان أن تطوير الميادين والمحاور الرئيسية يمثل أولوية في خطة العمل الحالية، باعتبارها واجهات رئيسية تعكس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن أعمال التجميل ستتضمن توحيد الهوية البصرية، بما يعزز من المظهر الحضاري العام.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة تطوير شاملة ترتكز على التخطيط العلمي والتنسيق المؤسسي، لضمان تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية داخل مدينة أسيوط.