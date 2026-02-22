قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لبحث آليات التخطيط المروري وتطوير وتجميل الشوارع

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لبحث آليات التخطيط المروري وتطوير وتجميل الشوارع والميادين
محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لبحث آليات التخطيط المروري وتطوير وتجميل الشوارع والميادين
إيهاب عمر

عقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اجتماعًا لبحث آليات تخطيط وتجميل الميادين والمحاور المرورية بمدينة أسيوط، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم الحركة المرورية وتحسين الصورة البصرية، بما يحقق السيولة المرورية ويتماشى مع الطابع الحضاري للمدينة في إطار تنسيق مؤسسي يضمن تكامل الرؤى الفنية والهندسية.

شهد الاجتماع حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظ، واللواء أحمد حسني مستشار الأمن السيبراني، والعميد ماركو جمال وكيل إدارة مرور أسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور محمد حلمي الحفناوي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، وممدوح جبر رئيس حي غرب وأحمد عبدالمنجي مدير الإدارة الهندسية بحي شرق.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ آليات إعداد تصور هندسي متكامل لتطوير عدد من الميادين الحيوية والمحاور المرورية ذات الكثافات المرتفعة، مع التركيز على إعادة تخطيط المداخل والمخارج وتنظيم مسارات الحركة، بما يسهم في القضاء على الاختناقات المرورية خاصة خلال أوقات الذروة ووضع خطة تنفيذية محددة بمشاركة متخصصين من جامعة أسيوط، ومديريتي الطرق والإسكان، وإدارة المرور، والأحياء، والتخطيط والتنسيق الحضاري.

ووجه محافظ أسيوط بإجراء دراسة ميدانية دقيقة للوقوف على طبيعة الحركة المرورية وحجم التدفقات اليومية، على أن يتم التنفيذ بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور وكافة الجهات المعنية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الانسيابية المرورية ورفع كفاءة الطرق مؤكدا أن الهدف من هذه المناقشات هو الخروج بخطة عملية قابلة للتنفيذ تحقق التوازن بين الكفاءة المرورية والمظهر الحضاري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجمالية خلال مراحل التنفيذ.

وأكد اللواء محمد علوان أن تطوير الميادين والمحاور الرئيسية يمثل أولوية في خطة العمل الحالية، باعتبارها واجهات رئيسية تعكس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن أعمال التجميل ستتضمن توحيد الهوية البصرية، بما يعزز من المظهر الحضاري العام.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة تطوير شاملة ترتكز على التخطيط العلمي والتنسيق المؤسسي، لضمان تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية داخل مدينة أسيوط.

أسيوط محافظ أسيوط تخطيط وتجميل الميادين الحركة المرورية تحسين الصورة البصرية السيولة المرورية الطابع الحضاري إدارة مرور أسيوط الاختناقات المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

حملات مكبرة لرفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحى غرب بمدينة أسوان

صورة أرشيفية

ضبط 7 أصحاب مخابز استولوا على 42 جوال دقيق مدعم بالغربية

جهود محافظة أسوان

وفد بريطاني ينتهي من إعداد حلقات وثائقية عن المعالم السياحية بأسوان

بالصور

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد