اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

يتقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة اللاعب الشاب معتصم زكريا، لاعب نادي عمال المنصورة مواليد 2011، والذي وافته المنية اليوم، في خبر أحزن الوسط الرياضي وأثار حالة من الأسى بين زملائه ومحبيه.

مشاركة مجلس الإدارة والعاملين في العزاء

وينعى رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، وجميع العاملين بالاتحاد، إلى جانب مسؤولي فرع الدقهلية لكرة القدم، الفقيد الراحل ببالغ الحزن والأسى، مؤكدين تضامنهم الكامل مع أسرة اللاعب وأصدقائه في هذا المصاب الأليم. وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم القلبية، سائلين الله أن يربط على قلوب ذويه وأن يمنحهم القوة والصبر في هذه اللحظات العصيبة.

مسيرة قصيرة وأثر طيب

ورغم صغر سنه، كان معتصم زكريا نموذجًا للاعب المجتهد والخلوق داخل الملعب وخارجه، حيث عُرف بين مدربيه وزملائه بحبه لكرة القدم والتزامه وروحه الرياضية العالية. وترك اللاعب الشاب أثرًا طيبًا في ناديه وبين كل من تعامل معه، ما جعل خبر وفاته صدمة كبيرة لكل من عرفه عن قرب.

دعاء ومواساة لأسرة الفقيد

وفي ختام بيان النعي، توجه الاتحاد المصري لكرة القدم بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أكد الاتحاد وقوفه بجانب الأسرة في هذا الظرف الإنساني الصعب، داعيًا الجميع إلى التكاتف والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة