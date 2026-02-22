إدارة ترامب تتجنب إدانة المستوطنين رغم قتلهم مواطن أمريكي

تجنبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدانة مقتل مواطن فلسطيني أمريكي على يد مستوطنين في الضفة الغربية.

ورداً على سؤال حول مقتل نصر الله أبو سيام البالغ من العمر 19 عاماً في هجوم مسلح شنه مستوطنون على قرية مخماس الفلسطينية وسط الضفة الغربية، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة "ليس لديها أولوية أعلى من سلامة وأمن الأمريكيين".



وأضاف المتحدث: "نحن على علم بوفاة مواطن أمريكي في الضفة الغربية. نتابع الوضع عن كثب، ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة القنصلية".



وأضاف البيان: "احتراماً لخصوصية العائلة والأحباء خلال هذا الوقت العصيب، ليس لدينا أي تعليق آخر في هذا الوقت".

تجنبت إدارة ترامب إلى حد كبير التعليق على عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

كانت الاستثناءات النادرة لبعض الحوادث هي التي شملت مواطنين أمريكيين، على الرغم من أن هذا لا يبدو هو الحال هذه المرة.