مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات.. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 فبراير 2026، خاصة مع تزامن هذا اليوم مع رابع أيام شهر رمضان المبارك، الذي يحرص فيه المسلمون على الالتزام بمواعيد الصلوات الخمس بدقة، لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، حيث تمثل الصلاة الركن الأساسي الذي يقوم عليه الدين، وهي عنوان الطاعة والالتزام، وسبب رئيسي للفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر وفق هيئة المساحة

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن المواعيد الرسمية للصلوات الخمس اليوم الأحد 22 فبراير 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات، مع التنبيه إلى وجود فروق بسيطة في التوقيت بين المدن المختلفة، وهو ما يستوجب على المواطنين مراعاة التوقيت المحلي لكل محافظة لضبط أداء الصلوات في أوقاتها الصحيحة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

سجلت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الآتية

صلاة الفجر في تمام الساعة 5 02 صباحا

صلاة الظهر في تمام الساعة 12 08 ظهرا

صلاة العصر في تمام الساعة 3 22 عصرا

صلاة المغرب في تمام الساعة 5 49 مساء

صلاة العشاء في تمام الساعة 7 06 مساء

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

جاءت مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية الآتية

صلاة الفجر في تمام الساعة 5 07 صباحا

صلاة الظهر في تمام الساعة 12 14 ظهرا

صلاة العصر في تمام الساعة 3 27 عصرا

صلاة المغرب في تمام الساعة 5 53 مساء

صلاة العشاء في تمام الساعة 7 11 مساء

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أما في مدينة المنصورة فجاءت المواقيت الآتية

صلاة الفجر في تمام الساعة 5 01 صباحا

صلاة الظهر في تمام الساعة 12 08 ظهرا

صلاة العصر في تمام الساعة 3 21 عصرا

صلاة المغرب في تمام الساعة 5 47 مساء

صلاة العشاء في تمام الساعة 7 06 مساء

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

وفي محافظة سوهاج جاءت مواعيد الصلاة الآتية

صلاة الفجر في تمام الساعة 5 00 صباحا

صلاة الظهر في تمام الساعة 12 07 ظهرا

صلاة العصر في تمام الساعة 3 23 عصرا

صلاة المغرب في تمام الساعة 5 50 مساء

صلاة العشاء في تمام الساعة 7 05 مساء

مواقيت الصلاة اليوم في قنا

وسجلت محافظة قنا المواقيت الآتية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4 55 صباحا

صلاة الظهر في تمام الساعة 12 03 ظهرا

صلاة العصر في تمام الساعة 3 20 عصرا

صلاة المغرب في تمام الساعة 5 46 مساء

صلاة العشاء في تمام الساعة 7 01 مساء

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

وفي محافظة أسوان جاءت المواعيد الآتية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4 54 صباحا

صلاة الظهر في تمام الساعة 12 02 ظهرا

صلاة العصر في تمام الساعة 3 20 عصرا

صلاة المغرب في تمام الساعة 5 48 مساء

صلاة العشاء في تمام الساعة 7 01 مساء

مواقيت الصلاة اليوم في العريش

أما في مدينة العريش فجاءت المواقيت الآتية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4 52 صباحا

صلاة الظهر في تمام الساعة 11 58 صباحا

صلاة العصر في تمام الساعة 3 11 عصرا

صلاة المغرب في تمام الساعة 5 38 مساء

صلاة العشاء في تمام الساعة 6 56 مساء

أهمية الالتزام بمواقيت الصلاة في رمضان

يحرص المسلمون خلال شهر رمضان على أداء الصلوات في أوقاتها المحددة، لما لهذا الشهر من خصوصية روحانية كبيرة، حيث تتضاعف الحسنات وتزداد القربات، ويعد الالتزام بالمواقيت الدقيقة للصلاة جزءا أساسيا من تنظيم اليوم الرمضاني، خاصة مع ارتباطه بمواعيد السحور والإفطار.

كما تمثل الصلاة وسيلة لتعزيز الانضباط اليومي، وتمنح الصائم طاقة روحية تساعده على استكمال يومه، فضلا عن كونها أحد أهم أركان الإسلام التي لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث يوميا عن مواقيت الصلاة المحدثة في مختلف المحافظات.

فروق التوقيت بين المحافظات

تظهر الجداول الرسمية وجود فروق زمنية بسيطة بين المحافظات، خاصة بين الوجه البحري والصعيد، نتيجة لاختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة، وهو ما يجعل الاعتماد على التوقيت المحلي أمرا ضروريا لضمان أداء الصلاة في وقتها الصحيح دون تقديم أو تأخير.