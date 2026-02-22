قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفشة: نسعى للاستمرار في تقديم أداء يليق بتاريخ الاتحاد السكندري
حسن الشامي: أحمد فتوح ظلم نفسه.. وعلي ماهر مدرب بمواصفات أوروبية
تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات
عبد الفتاح تركي

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات.. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 فبراير 2026، خاصة مع تزامن هذا اليوم مع رابع أيام شهر رمضان المبارك، الذي يحرص فيه المسلمون على الالتزام بمواعيد الصلوات الخمس بدقة، لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، حيث تمثل الصلاة الركن الأساسي الذي يقوم عليه الدين، وهي عنوان الطاعة والالتزام، وسبب رئيسي للفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر وفق هيئة المساحة

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن المواعيد الرسمية للصلوات الخمس اليوم الأحد 22 فبراير 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات، مع التنبيه إلى وجود فروق بسيطة في التوقيت بين المدن المختلفة، وهو ما يستوجب على المواطنين مراعاة التوقيت المحلي لكل محافظة لضبط أداء الصلوات في أوقاتها الصحيحة.

واقرأ أيضًا:

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

سجلت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الآتية
صلاة الفجر في تمام الساعة 5 02 صباحا
صلاة الظهر في تمام الساعة 12 08 ظهرا
صلاة العصر في تمام الساعة 3 22 عصرا
صلاة المغرب في تمام الساعة 5 49 مساء
صلاة العشاء في تمام الساعة 7 06 مساء

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

جاءت مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية الآتية
صلاة الفجر في تمام الساعة 5 07 صباحا
صلاة الظهر في تمام الساعة 12 14 ظهرا
صلاة العصر في تمام الساعة 3 27 عصرا
صلاة المغرب في تمام الساعة 5 53 مساء
صلاة العشاء في تمام الساعة 7 11 مساء

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أما في مدينة المنصورة فجاءت المواقيت الآتية
صلاة الفجر في تمام الساعة 5 01 صباحا
صلاة الظهر في تمام الساعة 12 08 ظهرا
صلاة العصر في تمام الساعة 3 21 عصرا
صلاة المغرب في تمام الساعة 5 47 مساء
صلاة العشاء في تمام الساعة 7 06 مساء

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

وفي محافظة سوهاج جاءت مواعيد الصلاة الآتية
صلاة الفجر في تمام الساعة 5 00 صباحا
صلاة الظهر في تمام الساعة 12 07 ظهرا
صلاة العصر في تمام الساعة 3 23 عصرا
صلاة المغرب في تمام الساعة 5 50 مساء
صلاة العشاء في تمام الساعة 7 05 مساء

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم في قنا

وسجلت محافظة قنا المواقيت الآتية
صلاة الفجر في تمام الساعة 4 55 صباحا
صلاة الظهر في تمام الساعة 12 03 ظهرا
صلاة العصر في تمام الساعة 3 20 عصرا
صلاة المغرب في تمام الساعة 5 46 مساء
صلاة العشاء في تمام الساعة 7 01 مساء

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

وفي محافظة أسوان جاءت المواعيد الآتية
صلاة الفجر في تمام الساعة 4 54 صباحا
صلاة الظهر في تمام الساعة 12 02 ظهرا
صلاة العصر في تمام الساعة 3 20 عصرا
صلاة المغرب في تمام الساعة 5 48 مساء
صلاة العشاء في تمام الساعة 7 01 مساء

مواقيت الصلاة اليوم في العريش
أما في مدينة العريش فجاءت المواقيت الآتية
صلاة الفجر في تمام الساعة 4 52 صباحا
صلاة الظهر في تمام الساعة 11 58 صباحا
صلاة العصر في تمام الساعة 3 11 عصرا
صلاة المغرب في تمام الساعة 5 38 مساء
صلاة العشاء في تمام الساعة 6 56 مساء

مواقيت الصلاة اليوم

أهمية الالتزام بمواقيت الصلاة في رمضان

يحرص المسلمون خلال شهر رمضان على أداء الصلوات في أوقاتها المحددة، لما لهذا الشهر من خصوصية روحانية كبيرة، حيث تتضاعف الحسنات وتزداد القربات، ويعد الالتزام بالمواقيت الدقيقة للصلاة جزءا أساسيا من تنظيم اليوم الرمضاني، خاصة مع ارتباطه بمواعيد السحور والإفطار.

كما تمثل الصلاة وسيلة لتعزيز الانضباط اليومي، وتمنح الصائم طاقة روحية تساعده على استكمال يومه، فضلا عن كونها أحد أهم أركان الإسلام التي لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث يوميا عن مواقيت الصلاة المحدثة في مختلف المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

فروق التوقيت بين المحافظات

تظهر الجداول الرسمية وجود فروق زمنية بسيطة بين المحافظات، خاصة بين الوجه البحري والصعيد، نتيجة لاختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة، وهو ما يجعل الاعتماد على التوقيت المحلي أمرا ضروريا لضمان أداء الصلاة في وقتها الصحيح دون تقديم أو تأخير.

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم في مصر موعد أذان الفجر اليوم مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في الصعيد موعد صلاة المغرب اليوم موعد صلاة العشاء اليوم في مصر مواقيت الصلاة في المحافظات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ميكروبات

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ترشيحاتنا

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالأزهر: الصوم الحقيقي ينعكس أثره على اللسان والمعاملات

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر : القسم بالعصر في القرآن تنبيهٌ بأن العمر رأس مال الإنسان الحقيقي

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد