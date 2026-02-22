قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
تحذير جماعي .. بيان «عربي – إسلامي»: لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
غضب برلماني وحزبي من تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.. ومطالب باحترام القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان

عملية باكستانية في أفغانستان
عملية باكستانية في أفغانستان
محمد على

أفاد مصدر حكومي أفغاني بسقوط قتلى وجرحى في غارات باكستانية استهدفت ولايتي بكتيا وننجرهار شرقي أفغانستان.

وقال المصدر ذاته إن 17 مدنيًا لقوا حتفهم في غارة جوية باكستانية استهدفت منزلًا بولاية ننجرهار.

وشنت باكستان غارات على طول الحدود مع أفغانستان ليلة السبت، معلنة أنها تستهدف مخابئ المسلحين الباكستانيين الذين تتهمهم بالهجمات الأخيرة داخل البلاد.

ولم تُحدد إسلام آباد المناطق التي نُفذت فيها الضربات بدقة، ولم تُقدّم أي تفاصيل أخرى، فيما أشارت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الضربات نُفذت داخل الأراضي الأفغانية.

كتب وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله طرار، على موقع "إكس" أن الجيش نفّذ "عمليات استخباراتية انتقائية" ضد سبعة معسكرات تابعة لحركة طالبان باكستان، المعروفة باسم "تحريك طالبان باكستان" (TTP)، وفروعها. وأضاف أن فرعًا لتنظيم داعش استُهدف أيضًا في المنطقة الحدودية.

وفي أكتوبر، شنت باكستان أيضًا غارات جوية في عمق أفغانستان لاستهداف مخابئ المسلحين.

وقال طرار إن باكستان "لطالما سعت جاهدة للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة"، مضيفًا أن سلامة وأمن المواطنين الباكستانيين تظل على رأس الأولويات.

وجاء هذا التطور الأخير بعد أيام من قيام انتحاري، مدعوم بمسلحين، بتفجير سيارة مفخخة في جدار مركز أمني في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، على الحدود مع أفغانستان. وأسفر الانفجار عن انهيار جزء من المجمع، ما أدى إلى مقتل 11 جنديًا وطفل، وأعلنت السلطات لاحقًا أن المهاجم مواطن أفغاني.

وقبل ساعات من أحدث الهجمات الحدودية، استهدف انتحاري آخر قافلة أمنية في منطقة بانو المجاورة شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل جنديين، أحدهما برتبة مقدم.

وبعد أحداث العنف التي وقعت يوم السبت، حذر الجيش الباكستاني من أنه لن "يمارس أي ضبط للنفس"، وأن العمليات ضد المسؤولين ستستمر "بغض النظر عن مكان وجودهم"، وهي لغة تشير إلى تصاعد التوترات بين إسلام آباد وكابول.

وقال طرار إن باكستان لديها "أدلة قاطعة" على أن الهجمات الأخيرة، في وقت سابق من هذا الشهر، نفذها مسلحون يعملون "بتحريض من قيادتهم ومشغليهم في أفغانستان".

وأردف بأن باكستان حثّت مرارًا حكام طالبان في أفغانستان على اتخاذ خطوات يمكن التحقق منها لمنع الجماعات المسلحة من استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان، لكنه زعم أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جوهري.

طرار استخباراتية انتقائية مصدر حكومي باكستان المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ميكروبات

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ترشيحاتنا

طريقة عمل الخشاف في المنزل

طريقة عمل الخشاف في المنزل

انستا باي InstaPay

حدود التحويل لتطبيق انستا باي في رمضان

رسامة كهنة جدد

الأنبا بيشوي يرسم كاهنين جديدين بإيبارشية أسوان | صور

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد