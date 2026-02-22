قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بشخصية «الشرير».. محمد سمير مبروك يقلب الموازين بـ «قطر صغنطوط» في الماراثون الرمضاني

محمد سمير مبروك يقلب الموازين بـ "قطر صغنطوط" في رمضان 2026
محمد سمير مبروك يقلب الموازين بـ "قطر صغنطوط" في رمضان 2026
أوركيد سامي

يستعد السيناريست محمد سمير مبروك لاقتحام الماراثون الرمضاني لعام 2026 بمسلسله الجديد "قطر صغنطوط"، في خطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسيرته المهنية. فبعد أكثر من 15 عامًا من التألق في السينما، يضع مبروك عصارة خبرته في أولى تجاربه التلفزيونية، مقدمًا عملاً يتألف من 15 حلقة، ويحمل توقيع المخرج هاني حمدي، وإنتاج ممدوح شاهين.

تجديد الثقة مع محمد رجب

يجدد الكاتب محمد سمير مبروك تعاونه مع النجم محمد رجب، في شراكة فنية هي السابعة بينهما والأولى تلفزيونيًا. ويراهن مبروك في هذا العمل على تقديم رجب بشخصية "الشرير" لأول مرة، مبتعدًا به عن النمط الشعبي التقليدي. ويأتي هذا القرار الفني من جانب المؤلف رغبةً في استكشاف مساحات تمثيلية أعمق وتجنبًا للتكرار، استنادًا إلى حالة التفاهم الفني الكبيرة التي جمعتهما في نجاحات سينمائية سابقة مثل "سالم أبو أخته" و"الخلبوص".

رؤية مبروك لعالم الجريمة

ينسج محمد سمير مبروك خيوط مسلسله الجديد ضمن إطار من التشويق النفسي وعالم الجريمة، حيث تعمد المؤلف بناء حبكة ترتكز على فكرة "الوجوه الخفية". تنطلق الأحداث من جريمة محورية تكشف زيف العلاقات الاجتماعية وتعرّي الأسرار المدفونة للشخصيات، مؤكدًا من خلال رؤيته الدرامية أن الحقيقة دائمًا ما تكون مغايرة للقشرة الخارجية التي يراها المجتمع.

كتيبة النجوم تحت قيادة مبروك

يجمع نص المؤلف محمد سمير مبروك كوكبة من النجوم المتميزين بجانب محمد رجب، منهم رنا رئيس، كريم عفيفي، أحمد بدير، دانا حلبي، جيهان خليل، وعايدة فهمي. ويأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه مبروك في السينما مؤخرًا من خلال فيلم "هارلي" (2023)، ليؤكد قدرته على التنقل السلس بين قوالب "الأكشن" والدراما النفسية المعقدة.

قطر صغنطوط اخبار الفن نجوم الفن

