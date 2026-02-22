أوتوهو الكونغولي يطلب تغيير موعد مباراة الزمالك بالكونفيدرالية |تفاصيل

كشف مصدر مسئول أن نادي أوتوهو الكونغولي قد تقدّم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لتقديم موعد مباراة الذهاب أمام الزمالك في دور ربع النهائى من كأس الكونفدرالية .

حيث اقترح الفريق الكونغولي إقامة المباراة يوم 14 مارس بدلاً من الموعد المحدد سابقًا في 15 مارس.



ووفقًا للمصدر ، جاء هذا الطلب لعدة أسباب تنظيمية ولوجستية تتعلق بجدول مباريات الفريق في الكونغو، ورغبتهم في منح لاعبيهم فترة راحة كافية قبل مواجهة العودة.

وأضاف المصدر أن الكاف يدرس الطلب حاليًا، مع التأكيد على أن أي تعديل في الموعد يجب أن يتوافق مع اللوائح الرسمية للمسابقة وضمان حقوق الفريقين.

الزمالك وجدول مبارياته في الدوري المصري

يأتي هذا الطلب في وقت يستعد فيه الزمالك لخوض مباراة مهمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سيواجه فريق إنبي يوم 11 مارس على ملعب المقاولون العرب.

ويعتبر هذا الموعد حرجًا للفريق الأبيض، نظرًا لضغط المباريات بين الدوري المحلي والكونفدرالية ، وهو ما قد يفرض على الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال تنظيم تجهيز اللاعبين بشكل جيد لتفادي الإرهاق وإدارة الجهد البدني والفني للفريق.



إدارة الزمالك تتابع التطورات

أكد المصدر أن إدارة الزمالك تتابع عن كثب المفاوضات بين أوتوهو والكاف، وتجري استعداداتها بناءً على السيناريوهات المختلفة. وفي حال موافقة الكاف على تقديم المباراة، سيقوم الجهاز الفني بوضع خطة تدريبية معدّلة تتناسب مع الجدول الجديد، مع الحفاظ على جاهزية اللاعبين لمواجهة إنبي قبل أيام قليلة من مباراة إفريقيا.



















