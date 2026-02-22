قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك
الإفراط في الجلوس أمام الشاشات يهدد نمو الأطفال.. طبيب يحذر من آثار لا تظهر فورًا
أوتوهو الكونغولي يطلب تغيير موعد مباراة الزمالك بالكونفيدرالية |تفاصيل
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
منع التعامل مع الحواجز المختلفة.. مشروع قانون يوسع نطاق الحماية القانونية لذوي الإعاقة
بشخصية «الشرير».. محمد سمير مبروك يقلب الموازين بـ «قطر صغنطوط» في الماراثون الرمضاني
أضا: ناصر منسي أسطورة حيّة لجماهير الزمالك.. وأتمنى تطبيق «المداورة» بين الحكام
محمد جمعة يكشف كواليس «فن الحرب».. ويؤكد: الحكم على المسلسل بعد نهايته فقط
رياضة

أوتوهو الكونغولي يطلب تغيير موعد مباراة الزمالك بالكونفيدرالية |تفاصيل

رباب الهواري

كشف مصدر مسئول أن نادي أوتوهو الكونغولي قد تقدّم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لتقديم موعد مباراة الذهاب أمام الزمالك في دور ربع النهائى  من كأس الكونفدرالية . 

حيث اقترح الفريق الكونغولي إقامة المباراة يوم 14 مارس بدلاً من الموعد المحدد سابقًا في 15 مارس.
 

ووفقًا للمصدر ، جاء هذا الطلب لعدة أسباب تنظيمية ولوجستية تتعلق بجدول مباريات الفريق في الكونغو، ورغبتهم في منح لاعبيهم فترة راحة كافية قبل مواجهة العودة. 

وأضاف المصدر أن الكاف يدرس الطلب حاليًا، مع التأكيد على أن أي تعديل في الموعد يجب أن يتوافق مع اللوائح الرسمية للمسابقة وضمان حقوق الفريقين.

الزمالك وجدول مبارياته في الدوري المصري

يأتي هذا الطلب في وقت يستعد فيه الزمالك لخوض مباراة مهمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سيواجه فريق إنبي يوم 11 مارس على ملعب المقاولون العرب.

ويعتبر هذا الموعد حرجًا للفريق الأبيض، نظرًا لضغط المباريات بين الدوري المحلي والكونفدرالية ، وهو ما قد يفرض على الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال  تنظيم تجهيز اللاعبين بشكل جيد لتفادي الإرهاق وإدارة الجهد البدني والفني للفريق.
 

إدارة الزمالك تتابع التطورات

أكد المصدر أن إدارة الزمالك تتابع عن كثب المفاوضات بين أوتوهو والكاف، وتجري استعداداتها بناءً على السيناريوهات المختلفة. وفي حال موافقة الكاف على تقديم المباراة، سيقوم الجهاز الفني بوضع خطة تدريبية معدّلة تتناسب مع الجدول الجديد، مع الحفاظ على جاهزية اللاعبين لمواجهة إنبي قبل أيام قليلة من مباراة إفريقيا.


 


 


 


 


 

