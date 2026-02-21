قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مينا ماهر: الزمالك بلا كتالوج

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

علق الإعلامي مينا ماهر علي أداء لاعبي القلعة البيضاء في الدوري.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك بلا كتالوج".

وكان قد كشف هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل مثيرة حول أبرز الملفات التي واجهت المجلس خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الإدارة فكرت بالإجماع في تقديم استقالتها خلال أزمة أرض النادي، قبل أن يتم التراجع عن القرار بعد ظهور فرصة حقيقية لاستعادة الأرض، مشيرًا إلى أن الأرض البديلة كانت ستكلف الزمالك خسارة تُقدّر بمليار جنيه.

وأوضح شكري أن ملف التعاقد مع جون إدوارد شهد جدلًا واسعًا، لدرجة أن الأخير طلب تمزيق عقده والرحيل، إلا أن مجلس الإدارة رفض الاستقالة بالإجماع، مؤكدًا أن جميع الأعضاء على علم كامل ببنود العقد وموافقون عليها، مع توجيه الشكر له على دوره وحبه للنادي.

بيع دونجا 

وفيما يتعلق بالأزمة المالية، شدد على أنه لم يكن هناك حل سوى بيع بعض اللاعبين لتوفير المستحقات، معتبرًا أن بيع دونجا إلى النجمة السعودي كان قرارًا موفقًا، خاصة أن اللاعب كان سيحصل على راتب يعادل ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه في الزمالك، كما أن عمره 30 عامًا وقد لا تتكرر الفرصة.

معتمد جمال

وأشار إلى أن معتمد جمال استمر في منصبه كمدير فني ولم يتم اتخاذ قرار برحيله عند التعاقد مع جوميز، موضحًا أن المدرب هو من طلب الرحيل في ذلك الوقت.

أزمة احمد سليمان

كما تطرق إلى أزمة أحمد سليمان، موضحًا أن سببها تمسكه بالعمل الإعلامي رغم عضويته بالمجلس، حيث طُلب منه الابتعاد عن الحديث عن الزمالك في البرامج لكنه لم يلتزم، ما أدى إلى تصاعد الأزمة.

واختتم شكري تصريحاته مؤكدًا حبه للزمالك وفرحته بجماهيره، معترفًا بأنه لو عاد به الزمن لما خاض تجربة عضوية مجلس الإدارة مرة أخرى.

