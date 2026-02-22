سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء

قال الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس الشيوخ، إنه يؤمن بفكرة "الكَرْمة"، موضحًا أن الأمر لا يتحقق دائمًا، بل يحدث أحيانًا فقط، مشددًا على أنه في بعض المواقف قد يرى الإنسان انعكاس الأفعال في الدنيا، بينما في مواقف أخرى قد لا يكون الجزاء في الحياة الدنيا، وإنما في الآخرة.

وأضاف سيف زاهر، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، أنه يفضل دائمًا ترك الأمور إلى الله، مؤكدًا أنه لا ينشغل بفكرة الانتقام أو استرداد الحق بنفسه.

سلام داخلي مع النفس

وأوضح سيف زاهر، أنه يستطيع النوم بهدوء إذا تعرض للظلم، لكنه لا يشعر بالراحة إذا كان هو من أخطأ في حق غيره، مؤكدًا أن رد فعله يختلف باختلاف الموقف، مشيرًا إلى أنه قد يدخل في مواجهة إذا تعرض لاعتداء أو ظلم، لكنه في المجمل يحرص على راحة ضميره، مشددًا على أن أكثر ما يهمه هو أن يكون في سلام داخلي مع نفسه.