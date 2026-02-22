أتلتيكو مدريد يحقق الفوز على إسبانيول 4-2 بالدوري الإسباني

حقق أتلتيكو مدريد فوزا كبيرا على ضيفه إسبانيول بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني ، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وأهدافًا متبادلة.



افتتح إسبانيول التسجيل عن طريق خوفري كاريراس في الدقيقة 6، قبل أن يرد الروخي بلانكوس سريعًا بهدف ألكسندر سورلوث في الدقيقة 21.

وأضاف جوليانو سيميوني الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن يسجل أديمولا لوكمان الهدف الثالث بالدقيقة 58.

وعاد سورلوث ليختتم الرباعية في الدقيقة 75، بينما سجل إدو إكسبوسيتو هدف حفظ ماء الوجه لإسبانيول في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد إسبانيول عند 35 نقطة في المركز السادس.