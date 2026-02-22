قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة ترامب تتجنب إدانة المستوطنين رغم قتلهم مواطن أمريكي
الهضبة يشاهد كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل
جوارديولا: هذا سر الانتصار الجميل علي نيوكاسل
سيف زاهر: الوزير أشرف صبحي مجتهد.. والتحسينات المطلوبة في قطاع الناشئين والبنية التحتية
نائب بالخطة والموازنة: سرعة إصدار الرسوم الأمريكية لا يعني تنفيذها على أرض الواقع
محمد عبد المنصف يكشف أسرار حياته الزوجية: تزوجت مرتين وأقسمت ألا أكرر التجربة
أتلتيكو مدريد يحقق الفوز على إسبانيول 4-2 بالدوري الإسباني
عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب: أخويا وعشره العمر
وزير إعلام باكستان : استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان وتنظيم داعش
إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
وزير إعلام باكستان : استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان وتنظيم داعش

قوات باكستانية
قوات باكستانية
محمد على

أعلن  وزير إعلام باكستان استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان باكستان وتنظيم داعش فرع خراسان على الحدود مع أفغانستان.

أفاد وزير الإعلام الباكستاني بان الاستهداف رد على هجمات داخل باكستان تم التخطيط لها في أفغانستان ونفذها مواطنون أفغان.

أعلنت باكستان، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن استهداف 7 معسكرات لحركة طالبان وداعش خراسان على الحدود مع أفغانستان.


وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أفغانية اليوم السبت، أن غارات باكستانية استهدفت ولايتي ننجرهار وبكتيكا شرقي البلاد.

وأضافت وسائل إعلام أفغانية أن مقاتلات باكستانية نفذت غارات جوية على مديرية برمل في ولاية بكتيكا.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت حكومة طالبان التي تقود أفغانستان،  فشل آخر جولة من محادثات السلام مع باكستان في تركيا، وحملت مسؤولية الإخفاق لنهج إسلام آباد "غير المسؤول وغير المتعاون".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي: "خلال المناقشات حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، بينما لم يبد أي استعداد لتحمل مسؤولية أمن أفغانستان أو أمنه".

باكستان أفغانستان غارة غارات الحدود طالبان

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر

