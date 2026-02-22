وزير إعلام باكستان : استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان وتنظيم داعش

أعلن وزير إعلام باكستان استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان باكستان وتنظيم داعش فرع خراسان على الحدود مع أفغانستان.

أفاد وزير الإعلام الباكستاني بان الاستهداف رد على هجمات داخل باكستان تم التخطيط لها في أفغانستان ونفذها مواطنون أفغان.

أعلنت باكستان، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن استهداف 7 معسكرات لحركة طالبان وداعش خراسان على الحدود مع أفغانستان.



وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أفغانية اليوم السبت، أن غارات باكستانية استهدفت ولايتي ننجرهار وبكتيكا شرقي البلاد.

وأضافت وسائل إعلام أفغانية أن مقاتلات باكستانية نفذت غارات جوية على مديرية برمل في ولاية بكتيكا.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت حكومة طالبان التي تقود أفغانستان، فشل آخر جولة من محادثات السلام مع باكستان في تركيا، وحملت مسؤولية الإخفاق لنهج إسلام آباد "غير المسؤول وغير المتعاون".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي: "خلال المناقشات حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، بينما لم يبد أي استعداد لتحمل مسؤولية أمن أفغانستان أو أمنه".