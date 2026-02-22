محافظ دمياط يتفقد معرض أهلاً رمضان بكفر البطيخ





تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، معرض " اهلاً رمضان " بكفر البطيخ، والذى يُقام بالتعاون بين حزب حماة الوطن والنائب فوزى الجوجرى عضو مجلس النواب و مديرية التموين والتجارة الداخلية.

تجول " محافظ دمياط " داخل المعرض الذى يضم كافة السلع الغذائية والأساسية و اللحوم والملابس والأدوات المكتبية ، و تواصل مع العارضين واطمأن على توافر السلع و الإعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم .

كما تواصل أيضًا مع المواطنين، للتعرف على آرائهم حول المعرض و التأكد من وجود كافة السلع .

وثمن " الدكتور حسام الدين فوزى " جهود الجهات المشاركة والنائب الجوجرى لاقامة المعرض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستعداد للشهر المبارك، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.