800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرار صرف منحة دعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026، بإجمالي 800 جنيه طوال فترة التنفيذ، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل قرابة 25 مليون مواطن، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة قبل شهر رمضان.



كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

أكدت وزارة التموين أن المواطن المستحق تصله رسالة نصية قصيرة (SMS) على هاتفه المحمول، تفيد باستحقاقه لمنحة الدعم الإضافي، وتظهر هذه الرسالة بالتزامن مع بون صرف الخبز، بما يوضح موقف البطاقة التموينية بشكل مباشر دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات أو تحديث بيانات.



أين يمكنك صرف منحة الدعم الإضافي؟

يتم صرف منحة الـ400 جنيه من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني منتشرة على مستوى الجمهورية، وتشمل:

المجمعات الاستهلاكية

منافذ «كاري أون»

منافذ «جمعيتي»

بدالي التموين

ما أفضل طريقة للاستفادة من قيمة المنحة؟

أتاحت وزارة التموين مجموعة من السلع الأساسية ضمن منحة الدعم الإضافي، مع منح المواطن حرية الاختيار الكامل وفق احتياجات أسرته، دون التقيد بنوع محدد من السلع، وأبرزها:

السكر

الأرز

الزيت

المكرونة

وتهدف هذه المرونة إلى تمكين الأسر من توجيه الدعم حسب أولويات الإنفاق الفعلية لكل أسرة.



ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

في حال عدم وصول رسالة SMS، أوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطن:

مراجعة منفذ التموين التابع له

أو متابعة بون صرف الخبز عند الصرف

حيث يظهر موقف البطاقة التموينية بشكل رسمي من خلال النظام، دون الحاجة إلى تقديم شكاوى أو طلبات جديدة.

