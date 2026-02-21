قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

عبد العزيز جمال

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرار صرف منحة دعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026، بإجمالي 800 جنيه طوال فترة التنفيذ، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل قرابة 25 مليون مواطن، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة قبل شهر رمضان.

موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء بطاقة التموين

كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

أكدت وزارة التموين أن المواطن المستحق تصله رسالة نصية قصيرة (SMS) على هاتفه المحمول، تفيد باستحقاقه لمنحة الدعم الإضافي، وتظهر هذه الرسالة بالتزامن مع بون صرف الخبز، بما يوضح موقف البطاقة التموينية بشكل مباشر دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات أو تحديث بيانات.

أين يمكنك صرف منحة الدعم الإضافي؟

يتم صرف منحة الـ400 جنيه من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني منتشرة على مستوى الجمهورية، وتشمل:

المجمعات الاستهلاكية

منافذ «كاري أون»

منافذ «جمعيتي»

بدالي التموين

ما أفضل طريقة للاستفادة من قيمة المنحة؟

أتاحت وزارة التموين مجموعة من السلع الأساسية ضمن منحة الدعم الإضافي، مع منح المواطن حرية الاختيار الكامل وفق احتياجات أسرته، دون التقيد بنوع محدد من السلع، وأبرزها:

  • السكر
  • الأرز
  • الزيت
  • المكرونة

وتهدف هذه المرونة إلى تمكين الأسر من توجيه الدعم حسب أولويات الإنفاق الفعلية لكل أسرة.

بطاقة التموين

ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

في حال عدم وصول رسالة SMS، أوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطن:

  • مراجعة منفذ التموين التابع له
  • أو متابعة بون صرف الخبز عند الصرف

حيث يظهر موقف البطاقة التموينية بشكل رسمي من خلال النظام، دون الحاجة إلى تقديم شكاوى أو طلبات جديدة.

منحة 400 جنيه على بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين بالفعل تنفيذ قرار صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريًا للبطاقات المستحقة لمدة شهرين (مارس وأبريل)، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، على أن يحصل المواطن المستفيد على 800 جنيه إجماليًا.

رسائل SMS وبون الخبز لإخطار المستحقين

وأوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إخطار المواطنين يتم من خلال رسالة نصية قصيرة بالتزامن مع بون صرف الخبز، لضمان الشفافية ووضوح موقف الاستحقاق لكل بطاقة تموينية.

موعد صرف منحة رمضان على بطاقات التموين

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، بدأت إجراءات صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، على أن يستمر الصرف لشهر أبريل بنفس الآليات.

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية

- انتظار رسالة نصية (SMS) تؤكد الاستحقاق.

- التوجه إلى أقرب منفذ تمويني بعد التأكد من وصول الرسالة.

- صرف قيمة المنحة في صورة سلع من القائمة المخصصة، حسب احتياجات الأسرة.

خطوات إضافة المواليد علي بطاقة التموين

السلع المتاحة ضمن منحة التموين الإضافية

أتاحت الوزارة السلع التالية بأسعار مدعومة ضمن المنحة:

- سكر: 28 جنيهًا للكيلو (حتى 4 كيلو)

- أرز: 24 جنيهًا للكيلو (حتى 3 كيلو)

- زيت: 700 مل بسعر 48 جنيهًا أو 800 مل بسعر 54 جنيهًا (حتى 3 عبوات)

- مكرونة: 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة (حتى 6 عبوات)

وأكدت الوزارة أن صرف المنحة يقتصر فقط على البطاقات التي يصلها إخطار رسمي بالاستحقاق، مع استمرار المتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

