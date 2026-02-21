قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم

محمد شحتة

يحين موعد أذان المغرب اليوم السبت ثالث أيام رمضان في تمام الساعة 05:48 مساءً وينتظره المسلمون يوميا للإفطار في شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان

 مواقيت الصلاة اليوم السبت وموعد أذان المغرب ثالث يوم رمضان فهي كالتالي:

الفجر: 05:02 صباحًا

الشروق: 06:29 صباحًا تقريبًا

الظهر: 12:08 ظهرًا

العصر: 03:22 عصرًا

المغرب (الإفطار): 05:48 مساءً

العشاء: 07:06 مساءً

موعد أذان المغرب في أسوان

ينشر موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم السبت 21-2- 2026 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين.

-موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:56 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:19صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:02ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:19 عصراً.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:46 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:00 مساءً.

دعاء الصائم عند الإفطار

يستحب للصائم عند الإفطار أن يبدأ بـ «بسم الله»، ثم يردد الدعاء: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يا واسع الفضل».

يمكن الاستعانة بالدعاء التالي: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ولوالدي وللمسلمين جميعا يوم يقوم الحساب».

