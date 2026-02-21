موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم

يحين موعد أذان المغرب اليوم السبت ثالث أيام رمضان في تمام الساعة 05:48 مساءً وينتظره المسلمون يوميا للإفطار في شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان

مواقيت الصلاة اليوم السبت وموعد أذان المغرب ثالث يوم رمضان فهي كالتالي:

الفجر: 05:02 صباحًا

الشروق: 06:29 صباحًا تقريبًا

الظهر: 12:08 ظهرًا

العصر: 03:22 عصرًا

المغرب (الإفطار): 05:48 مساءً

العشاء: 07:06 مساءً

موعد أذان المغرب في أسوان

ينشر موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم السبت 21-2- 2026 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين.

-موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:56 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:19صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:02ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:19 عصراً.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:46 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:00 مساءً.

دعاء الصائم عند الإفطار

يستحب للصائم عند الإفطار أن يبدأ بـ «بسم الله»، ثم يردد الدعاء: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يا واسع الفضل».

يمكن الاستعانة بالدعاء التالي: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ولوالدي وللمسلمين جميعا يوم يقوم الحساب».