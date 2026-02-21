حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ شهد مركز بلبيس تنفيذ إزالة في المهد لقواعد خرسانية على مساحة ٨٠٠ متراً بالروضه الغربية التابعة للوحدة المحلية غيتة وتنفيذ إزالة لسور بالدبش الأبيض علي مساحة ٥٠ متراً طولي بنطاق الوحدة المحلية بغيتة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف، تحت إشراف اللواء ا.ح أحمد شاكر رئيس المركز.

وشهد مركز فاقوس إزالة في المهد لسور بالبلوك الأبيض على مساحة ٤٥ متراً بناحية أنجولا التابعة للوحدة المحلية بإكياد البحرية، وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز.

وفي مركز ديرب نجم تم إزالة كلية لكونتر حديد على مساحة ٤٠ متراً بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز.

شدد محافظ الشرقية على استمرار الملاحقة الميدانية لكافة أشكال التعديات المخالفة مؤكداً فرض سيادة القانون والتعامل بيد من حديد مع المخالفين لضمان استرداد حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية.