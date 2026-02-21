قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل

هاجر ابراهيم

أكد أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» في لبنان، أن الجهود تواصلت على مدار الساعات الماضية للبحث عن ناجين وحصر الإصابات وعدد الشهداء في الغارات التي استهدفت منطقتي البقاع وبعلبك شرقي الدولة اللبنانية، موضحًا أن الحصيلة النهائية 10 شهداء وأكثر من 24 مصابًا.

وقال «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، إن حزب الله نعى ستة من عناصره جراء هذه الغارات في البقاع، بينما سقط على الأقل أربعة مدنيين نتيجة الاستهداف، مؤكدًا أن هذه الأرقام تم الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة الصحة.

وشدد على أن المصادر المحلية في البقاع أفادت بأن أعداد الشهداء والمصابين ربما تكون أكبر، حيث تشير تقديراتها إلى أكثر من 10 شهداء وأكثر من 50 مصابًا، مؤكدًا أن هذا التفاوت في الأعداد نظرًا لأن وزارة الصحة أحصت فقط من دخل المستشفيات في المنطقة، بينما قد يكون العدد الفعلي أعلى.

وتابع: «هذه الحصيلة تمثل أكبر عدد من الشهداء والضحايا في ضربة واحدة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024 وحتى الآن»، مشيرًا إلى أن الغارات في البقاع مساء أمس تزامنت مع غارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي من سفن حربية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، تحديدًا في حيّ الحيل.
 

لبنان الغارات وزارة الصحة

