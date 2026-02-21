فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة

أفاد عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز من الجانب المصري لمعبر رفح، بأن المعبر فُتح بصورة استثنائية في الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، إلى جانب عودة عالقين إلى قطاع غزة.

وأوضح أن المعبر ظل مغلقًا مؤقتًا أمام دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا جاهزية الأطقم الطبية المصرية للتعامل مع مختلف الحالات على مدار الساعة.

تجهيزات لإدخال المساعدات الرمضانية

وأشار المراسل إلى استعدادات مكثفة لاستئناف إدخال المساعدات إلى القطاع مع بداية شهر رمضان، موضحًا أن نوعية الدعم تتغير حسب الأولويات؛ فهناك أيام يركز فيها على الأدوية والمستلزمات الطبية، وأيام أخرى على السلال الغذائية ومستلزمات الإيواء.

كما تشهد مدينة العريش حشودًا من المتطوعين التابعين للهلال الأحمر المصري استعدادًا لإطلاق قوافل جديدة محملة بالدعم الإنساني.

وصول مساعدات دولية

في سياق متصل، أعلن الغنام عن وصول سفينة مساعدات من تركيا إلى ميناء العريش، محملة بالمؤن والأدوية واللقاحات التي سيتم نقلها إلى المراكز اللوجستية تمهيدًا لإرسالها إلى غزة، مع الالتزام بمتطلبات التخزين، خاصة للأصناف التي تتطلب درجات تبريد محددة.

جهود مستمرة رغم التحديات

وأكد المراسل أن اللجنة المصرية داخل قطاع غزة تواصل جهودها في توزيع المساعدات وتشغيل مطبخ إنساني كبير، ودعم المرافق الصحية وتأهيل بعض المدارس. وأضاف أن هناك معوقات على الأرض، بينها استمرار العمليات العسكرية وصعوبات وصول بعض الشحنات، وفق بيانات الأونروا، إلا أن التنسيق المصري مع مختلف الأطراف يضمن استمرار تدفق الدعم الإنساني.