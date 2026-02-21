تحرير 21 محضر مخالفات مخابز بمنوف والباجور وإجراءات رادعة للمخالفين

كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية ومواصلة الحملات الرقابية المكثفة والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والغذائية تحقيقاً للصالح العام.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق مع مديرية التموين حملات تفتيشية على المخابز البلدية بنواحي جروان وشبرازانجى وكفر شبرازانجى وبندر الباجور للتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة وجودة الإنتاج ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل خلال شهر رمضان الكريم ، أسفرت أعمال المرور والتفتيش عن تحرير عدد 10 محاضر مخالفة متنوعة، شملت مخالفات نقص وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين .

كما تم شن حملة تموينية بمركز ومدينة منوف ، أسفرت عن تحرير 11 محضر تمويني تنوع ما بين ٥ نقص وزن ، ٢ عدم اعلان ، محضر انتاج خبز غير مطابق للموصفات ، ٢ عدم اعطاء بون صرف للمواطنين ، محضر عدم نظافة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تستهدف الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.