هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
كان يقرأ القرآن.. مفاجأة جديدة بشأن فرد الأمن المعتدى عليه
محافظات

محافظ المنوفية يتفقد معرض أهلاً رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

 تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بأسعار مخفضة تزامناً مع شهر رمضان بمركز تلا ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم خلال الشهر الكريم ، جاء ذلك بحضور  محمد موسي نائب المحافظ ، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ،  ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

حيث تفقد محافظ المنوفية المعرض والذي يضم مجموعة من العارضين لبيع عدد من المنتجات الأساسية والغذائية ، واطمئن بنفسه على مدى توافر جميع السلع والمنتجات الأساسية وأسعارها المخفضة، موجهاً التموين والطب البيطري بالتوسع في إنشاء معارض أهلاً رمضان بنطاق مراكز ومدن المحافظة وضخ المزيد من السلع لضمان إتاحتها بشكل مستمر أمام المواطنين لتلبية الاحتياجات ، مكلفاً التفتيش والمتابعة بضرورة مراجعة أسعار السلع ومقارنة جودتها بالأسواق ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وخلال تفقده للمعرض ، ألتقي محافظ المنوفية بطفلة من ذوي الهمم تتضرر من انقطاع معاش تكافل وكرامة ، ووجه علي الفور بالتواصل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي وبحث موقفها والعرض عليه .

وأكد محافظ المنوفية على أن المواطن وتلبية متطلباته وتحسين جودة الخدمات المقدمة على رأس الأولويات ، تنفيذاً لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية ، مؤكداً  على أنه سيولي اهتمامًا بالغًا بعدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية معرض اهلا رمضان تلا

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 20-2-2026

اول جمعة في رمضان

خطيب الجامع الأزهر: «اختطاف الإسلام» محاولة لعلمنته من الداخل وتجريده من مرجعيته

أول جمعة في رمضان

أول جمعة في رمضان .. وزراء وعلماء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد مصر الكبير

دعاء ردده وأنت صائم فأبواب السماء مفتوحة

ساعة إجابة.. دعاء ردده وأنت صائم فأبواب السماء مفتوحة

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

