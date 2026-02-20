محافظ المنوفية يتفقد معرض أهلاً رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بأسعار مخفضة تزامناً مع شهر رمضان بمركز تلا ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم خلال الشهر الكريم ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

حيث تفقد محافظ المنوفية المعرض والذي يضم مجموعة من العارضين لبيع عدد من المنتجات الأساسية والغذائية ، واطمئن بنفسه على مدى توافر جميع السلع والمنتجات الأساسية وأسعارها المخفضة، موجهاً التموين والطب البيطري بالتوسع في إنشاء معارض أهلاً رمضان بنطاق مراكز ومدن المحافظة وضخ المزيد من السلع لضمان إتاحتها بشكل مستمر أمام المواطنين لتلبية الاحتياجات ، مكلفاً التفتيش والمتابعة بضرورة مراجعة أسعار السلع ومقارنة جودتها بالأسواق ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وخلال تفقده للمعرض ، ألتقي محافظ المنوفية بطفلة من ذوي الهمم تتضرر من انقطاع معاش تكافل وكرامة ، ووجه علي الفور بالتواصل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي وبحث موقفها والعرض عليه .

وأكد محافظ المنوفية على أن المواطن وتلبية متطلباته وتحسين جودة الخدمات المقدمة على رأس الأولويات ، تنفيذاً لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية ، مؤكداً على أنه سيولي اهتمامًا بالغًا بعدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر .