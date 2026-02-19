قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوسف زيدان يعلق على شكل الهلال: هذا هلال اليوم الثاني
نتنياهو يهدد طهران: ننسق مع ترامب بشأن إيران.. وستتلقى ردا لا تتصوره
وزير خارجية الاحتلال: ندعم نزع سلاح حماس.. وخطة ترامب تعالج جذور الصراع
نتنياهو: لا إعادة بناء لغزة حتى نزع سلاح حماس
علي شعث: نشر 5 آلاف شرطي في غزة خلال ستين يوما
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ثالث ليلة في رمضان
ننشر صور ضحايا محور 30 يونيو جنوب بورسعيد |شاهد
بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين في ثاني ليالي رمضان
بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في ثاني ليلة برمضان
بث مباشر.. صلاة التراويح من الحرمين الشريفين .. فيديو
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مفتي الجمهورية: النية ينبغي أن تكون حاضرة في كل العبادات
حوادث

نعشين ورا بعض.. تشييع جثامين أولاد عم في أول أيام رمضان بالمنوفية

جنازة
جنازة
مروة فاضل

شيع العشرات من أهالي قرية كفر خلفون التابعة لمركز شبين الكوم جثامين شابين أولاد عم لقيا مصرعهما في حادث بأول أيام شهر رمضان. 

وأدي الأهالي صلاة الجنازة على الجثامين من مسجد القرية حيث خرجت الجثامين في نعشين وراء بعضهما. 

وتم تشييع الجثامين الي مثواهما الأخير في مقابر الأسرة وسط حالة من الحزن بين الجميع. 

كما ودعت السيدات جثامين الشباب بالصراخ والبكاء حزنا علي الشباب. 

لقي شابان أولاد عم مصرعهما في حادث تصادم على طريق ميت خلف اصطباري بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية. 

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بحادث تصادم ومتوفين على طريق ميت خلف بمركز شبين الكوم. 

بالانتقال، تبين تصادم دراجة نارية وسيارة سوزوكي، ما أدى إلى مصرع الشابين محمد أسامة فرج ونجل عمه نجيب هاني فرج. 

تم نقل الجثامين إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جنازة شبين الكوم حادث

