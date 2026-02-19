نعشين ورا بعض.. تشييع جثامين أولاد عم في أول أيام رمضان بالمنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية كفر خلفون التابعة لمركز شبين الكوم جثامين شابين أولاد عم لقيا مصرعهما في حادث بأول أيام شهر رمضان.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة على الجثامين من مسجد القرية حيث خرجت الجثامين في نعشين وراء بعضهما.

وتم تشييع الجثامين الي مثواهما الأخير في مقابر الأسرة وسط حالة من الحزن بين الجميع.

كما ودعت السيدات جثامين الشباب بالصراخ والبكاء حزنا علي الشباب.

لقي شابان أولاد عم مصرعهما في حادث تصادم على طريق ميت خلف اصطباري بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بحادث تصادم ومتوفين على طريق ميت خلف بمركز شبين الكوم.

بالانتقال، تبين تصادم دراجة نارية وسيارة سوزوكي، ما أدى إلى مصرع الشابين محمد أسامة فرج ونجل عمه نجيب هاني فرج.

تم نقل الجثامين إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.