محافظ المنوفية: تحرير 27 محضر مخالفات مخابز وضبط 340 قطعة ألعاب نارية بطوخ طنبشا

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، وحرصًا على حماية حقوق المواطنين وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المتداولة والتواصل الدائم والفعال مع شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ومنصات التواصل الاجتماعي.

تم تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكثفة بناحية طوخ طنبشا بمركز ومدينة بركة السبع، بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والأجهزة المعنية ، حيث تم شن حملة موسعة على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 24 محضرًا تنوعت بين مخالفات نقص وزن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم مطابقة المواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شملت الحملات المرور على عدد من المحلات التجارية لضبط الألعاب النارية المحظور تداولها، حيث تم تحرير 3 محاضر مخالفات والتحفظ على 340 قطعة ألعاب نارية شديدة الخطورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تستهدف استغلالهم.