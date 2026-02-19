قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 27 محضر مخالفات مخابز وضبط 340 قطعة ألعاب نارية بطوخ طنبشا

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية
مروة فاضل

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، وحرصًا على حماية حقوق المواطنين وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المتداولة والتواصل الدائم والفعال مع شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة  ومنصات التواصل الاجتماعي.

تم تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكثفة بناحية طوخ طنبشا بمركز ومدينة بركة السبع، بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والأجهزة المعنية ، حيث تم شن حملة موسعة على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 24 محضرًا تنوعت بين مخالفات نقص وزن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم مطابقة المواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شملت الحملات المرور على عدد من المحلات التجارية لضبط الألعاب النارية المحظور تداولها، حيث تم تحرير 3 محاضر مخالفات  والتحفظ على 340 قطعة ألعاب نارية شديدة الخطورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تستهدف استغلالهم.

محافظة المنوفية المنوفية حملات العاب نارية اخبار محافظة المنوفية

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

الافطار

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

ازالة تعدي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

انارة

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

