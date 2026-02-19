انقلاب تريلا محملة بالبطاطس على الطريق الإقليمي في المنوفية

انقلبت سيارة نقل ثقيل محملة بالبطاطس على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون بانقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا محملة بالبطاطس على الطريق الإقليمي في اتجاه بنها السادات.

وبالانتقال، تبين انقلاب السيارة، وانقلاب حمولتها ما يقرب من 20 طنا بطاطس على الطريق، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة.

فيما انتقلت قيادات المرور لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.