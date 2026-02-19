قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
العراق يرفع الحظر عن استيراد العصائر والمربات والمخبوزات المصرية
وزير الكهرباء يبحث مع سفير الدانمارك فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة
تحول تاريخي.. كأس العالم للأندية على أعتاب التوسعة الكبرى
اكتشاف مبنى من الحجر الجيري يُرجح انتماؤه لمعبد الملك أبريس بميت رهينة
بالشوربة.. طبيبة توضح أفضل طريقة للإفطار الصحي في رمضان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الكهرباء يبحث مع سفير الدانمارك فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة

وفاء نور الدين

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير لارس بو مولر سفير الدانمارك لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقات الجديدة.


أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات والتعاون بين مصر والدانمارك، مرحبا بالسفير الدانماركي لدى القاهرة، موضحا أهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة أمام الشركات الدانماركية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك العمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة، وغيرها من المشروعات فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، والوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% فى عام 2040، مشيرا إلى اهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، مؤكدا دور القطاع الخاص كشريك نجاح والاعتماد عليه فى مشروعات الطاقة المتجددة.


قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة لديها اهتمام خاص بقطاع الكهرباء فى إطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية، والزراعية، والعمرانية، التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى الثراء الكبير فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والعمل على تعظيم العوائد منها، موضحاً أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، وكذلك التعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة، مؤكدا العمل على مواصلة التعاون مع الجانب الدانماركي لجذب المزيد من الشركات للاستثمار فى ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات، وانطلاقا من برنامج العمل للتحول الطاقى، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، والاعتماد على الطاقة النظيفة.

من جانبه، أشاد السفير الدانماركي لدى القاهرة بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المستثمرين الدانمركيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة، سيما الطاقات النظيفة والمتجددة.

