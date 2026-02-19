قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أشهرها الأرز واللحوم .. عادات الإفطار خلال شهر رمضان في مطروح

أطباق مطروح
أطباق مطروح
ايمن محمود

لكل مجتمع طابعه الخاص في استقبال شهر رمضان المبارك، وتتجلى أبهى صور هذا الطابع في عادات الإفطار التي تعكس روح الترابط والمحبة بين الناس.

 طقوس اجتماعية

ففي محافظة مرسى مطروح، لا يقتصر الإفطار على كونه وجبة تنهي ساعات الصيام، بل يتحول إلى طقس اجتماعي يجمع العائلات، وتُفتح فيه البيوت لاستقبال الأقارب والجيران، وتتصدر المائدة الأكلات البدوية والمطروحية التي توارثها الأهالي جيلًا بعد جيل، في مشهد يعكس أصالة المكان ودفء العلاقات بين أبنائه.

مائدة واحدة

ويحتفظ الأهالي بطابع مميز في استقبال موعد الإفطار، إذ تحرص العديد من الأسر على التجمع حول مائدة واحدة تضم جميع أفراد العائلة، في مشهد يومي يعكس قوة الروابط الأسرية. 

تبادل الأطباق

كما تشهد القرى والتجمعات البدوية تبادل الأطباق بين الجيران، في عادة متأصلة تؤكد معاني المشاركة والود.

ولا تغيب موائد الرحمن عن المشهد الرمضاني، حيث يحرص أبناء مطروح على إقامة موائد لإفطار الصائمين، خاصة للمسافرين وعابري الطريق،

إكرام الضيف

. ويؤكد عبده القطعانى أن هذه العادة تمثل جزءًا أصيلًا من تقاليد القبائل، التي تعتبر إكرام الضيف واجبًا لا يسقط.

التمر واللبن والارز واللبن 

واضاف ان مائدة الإفطار، تتميز في مطروح بتنوع أطباقها مشيرا  ان  التمر واللبن أول ما يتناوله الصائم اقتداءً بالسنة النبوية، تليهما أطباق رئيسية تعتمد على اللحوم والأرز، إلى جانب الشوربة والسلطات. كما تحضر بعض الأكلات الشعبية التي ارتبطت بالبيئة الصحراوية، وتلقى رواجًا كبيرًا خلال الشهر الكريم.

زيارات عائلية 

واوضح ان بعد صلاة القيام ،  تتواصل الزيارات والسهرات العائلية في أجواء يغلب عليها الود والتآلف.

هكذا يظل رمضان في مطروح شهرًا يجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر، حيث تحافظ العادات على مكانتها رغم تغير الزمن، ويبقى الإفطار أكثر من مجرد وجبة، بل مناسبة يومية تتجدد فيها قيم الانتماء والتكافل بين أبناء المجتمع.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

لافروف

لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران

ترشيحاتنا

شهر رمضان

كيفية استقبال أول أيام شهر رمضان وتنظيمه بين العبادة والحياة اليومية

صورة من الحلقة

أحسن تتبيلة لبطة فطار أول يوم في رمضان من مطبخ أنا وهو وهي

جانب من الوصول

تحديد مستقبل غزة.. وصول وفود الدول المشاركة في اجتماع مجلس السلام

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد