أشهرها الأرز واللحوم .. عادات الإفطار خلال شهر رمضان في مطروح

لكل مجتمع طابعه الخاص في استقبال شهر رمضان المبارك، وتتجلى أبهى صور هذا الطابع في عادات الإفطار التي تعكس روح الترابط والمحبة بين الناس.

طقوس اجتماعية

ففي محافظة مرسى مطروح، لا يقتصر الإفطار على كونه وجبة تنهي ساعات الصيام، بل يتحول إلى طقس اجتماعي يجمع العائلات، وتُفتح فيه البيوت لاستقبال الأقارب والجيران، وتتصدر المائدة الأكلات البدوية والمطروحية التي توارثها الأهالي جيلًا بعد جيل، في مشهد يعكس أصالة المكان ودفء العلاقات بين أبنائه.

مائدة واحدة

ويحتفظ الأهالي بطابع مميز في استقبال موعد الإفطار، إذ تحرص العديد من الأسر على التجمع حول مائدة واحدة تضم جميع أفراد العائلة، في مشهد يومي يعكس قوة الروابط الأسرية.

تبادل الأطباق

كما تشهد القرى والتجمعات البدوية تبادل الأطباق بين الجيران، في عادة متأصلة تؤكد معاني المشاركة والود.

ولا تغيب موائد الرحمن عن المشهد الرمضاني، حيث يحرص أبناء مطروح على إقامة موائد لإفطار الصائمين، خاصة للمسافرين وعابري الطريق،

إكرام الضيف

. ويؤكد عبده القطعانى أن هذه العادة تمثل جزءًا أصيلًا من تقاليد القبائل، التي تعتبر إكرام الضيف واجبًا لا يسقط.

التمر واللبن والارز واللبن

واضاف ان مائدة الإفطار، تتميز في مطروح بتنوع أطباقها مشيرا ان التمر واللبن أول ما يتناوله الصائم اقتداءً بالسنة النبوية، تليهما أطباق رئيسية تعتمد على اللحوم والأرز، إلى جانب الشوربة والسلطات. كما تحضر بعض الأكلات الشعبية التي ارتبطت بالبيئة الصحراوية، وتلقى رواجًا كبيرًا خلال الشهر الكريم.

زيارات عائلية

واوضح ان بعد صلاة القيام ، تتواصل الزيارات والسهرات العائلية في أجواء يغلب عليها الود والتآلف.

هكذا يظل رمضان في مطروح شهرًا يجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر، حيث تحافظ العادات على مكانتها رغم تغير الزمن، ويبقى الإفطار أكثر من مجرد وجبة، بل مناسبة يومية تتجدد فيها قيم الانتماء والتكافل بين أبناء المجتمع.