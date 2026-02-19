أبو هريرة.. معلومات قد لا تعرفها عن أكثر الصحابة رواية للحديث

الصحابى الجليل أبو هريرة الذى خدم هذا الدين بالعديد من الأمور، وروى الكثير من الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى هذا التقرير سنوضح لكم معلومات عن سيد الحفاظ.

من هو أبو هريرة

أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صَخر، على أرجح الأقوال، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة حينما رأه يحمل هرة -قطة صغيرة-فى كمه.

حَمَلَ عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عِلمًا كثيرًا، طيِّبًا مباركًا فيه لم يُلْحَقْ في كثرته، كما رَوى عن أُبَيٍّ، وأبي بكر، وعمر، وأسامة، وعائشة -رضي الله عنهم- أجمعين.

وحَدَّثَ عنه عدد كبير من الصحابة والتابعين، فروى عنه نحو من 800 رجل أو أكثر من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- والتابعين وغيرهم.

إسلام أبو هريرة

أسلم فى السنة السابعة من الهجرة، عام خيبر.

حياته

عاش فقيرًا معدمًا في قبيلة بعيدة عن رسول الله قبل أن يسلم، يقول عن نفسه "نشأت يتيمًا، وهاجرت مسكينًا، وكنت أجيرًا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني وعُقْبَة رجلي، فكنت أخدم إذا نزلوا، وأحدو لهم إذا ركبوا، فزوجنيها الله، فالحمد لله الذي جعل الدين قوامًا، وجعل أبا هريرة إمامًا".



كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- الأثر الأكبر في تنشئة وتربية أبي هريرة، فمنذ أن قدم إلى النبي لم يفارقه أبدًا، وفي سنوات قليلة حصّل من العلم عن الرسول ما لم يحصله أحد من الصحابة ، وكان النبي يوجِّهه كثيرًا؛ فعنه أن النبي قال له: "يا أبا هريرة، كن ورعًا تكن أعبد الناس".

صفات أبو هريرة

كان أبو هريرة -رضي الله عنه- من فقراء المسلمين، فانضم إلى أهل الصُّفَّة في المسجد النبوي، قال أبو هريرة: "لقد رأيتُنِي أصرع بين القبر والمنبر من الجوع، حتى يقولوا: مجنون".

كيف حول أبو هريرة محنة الفقر إلى منحة

وحَوَّلَ أبو هريرةَ مِحنَةَ الفَقر التي عاناها إلى منحةٍ رفعت قدره وخلَّدَت ذكره؛ حيث استغل فراغه وعدم انشغاله بالتجارة وإدارة الأموال في ملازمة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وحفظ سنَّتِه وتبليغها للمسلمين، فكان حفظُ أبي هريرة الخارق من معجزات النُّبوة، وعنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -قال له: «أَلَا تَسْأَلُنِي مِنْ هَذِهِ الغَنَائِمِ الَّتِي يَسْأَلُنِي أَصْحَابُكَ؟»، قلتُ: أسألك أن تعلمني مما عَلَّمَكَ الله، فنزع نمرة كانت على ظهري، فبسطها بيني وبينه، حتى كأني أنظر إلى النمل يدبُّ عليها، فحدثَني، حتى إذا استوعبتُ حديثَه قال: «اجْمَعْهَا، فَصُرَّهَا إِلَيْكَ»؛ فأصبحت لا أُسْقِطُ حرفًا مما حدَّثَنِي.



وقال: "إنكم تقولون إن أبا هريرة يُكثر الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم،- وتقولون ما بال المهاجرين، والأنصار لا يُحدِّثون عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بِمِثْلِ حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صَفْقٌ بالأسواق، وكنتُ ألْزَمُ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على ملءِ بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأً مسكينًا من مساكين الصُّفَّةِ، أعي حين ينسون، وقد قال: رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في حديثٍ يحدِّثُه: «إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، إِلَّا وَعَى مَا أَقُولُ»، فبسطت نَمِرَةً عليَّ، حتى إذا قضى مقالته، جمعتُها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك من شيء"، رواه البخاري.

أحاديث أبو هريرة

كان يبتدئ حديثه بأن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وقد اتُّهم أبي هريرة في أحاديثه لكثرة روايته عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، ولكن الواقع أن المسلمين احتجُّوا قديمًا وحديثًا بحديثه؛ لحفظه، وجلالته، وإتقانه، وفقهه، بل إن ابن عباس -رضي الله عنهما - كان يتأدَّب معه، ويقول: "أَفْتِ يا أبا هريرة".

وروى الإمام الترمذي أن رجلًا جاء إلى طلحة بن عبيد الله، فقال: يا أبا محمد، أرأيتَ هذا اليماني -يعني أبا هريرة-؛ أهو أعلم بحديث رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- منكم؛ نسمع منه ما لا نسمع منكم، أو يقول على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -ما لم يقل؟ فقال طلحة: "أمَّا أن يكون سمع من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ما لم نسمع عنه، وذاك أنه كان مسكينًا لا شيء له، ضيفًا لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، يده مع يد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وكنا نحن أهل بيوتات وغِنًى، وكنا نأتي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- طرفي النهار، لا أشك إلا أنه سمع من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ما لم نسمع، ولا تجد أحدًا فيه خير يقول على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ما لم يقل".

وأصح الأحاديث: ما جاء عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وما جاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.وما جاء عن ابن عون، وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم أنه قعد في مجلس فيه أبو هريرة، وفيه مشيخة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بضعة عشر رجلا، فجعل أبو هريرة يحدِّثهم عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -بالحديث، فلا يعرفه بعضهم، ثم يتراجعون فيه، فيعرفه بعضهم، ثم يحدثهم بالحديث، فلا يعرفه بعضهم، ثم يعرفه، حتى فعل ذلك مرارًا؛ قال: فعرفت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.

ويبلغ مسنده: خمسة آلاف وثلاث مائة وأربعة وسبعون حديثًا.

المتفق في البخاري ومسلم منها: ثلاث مائة وستة وعشرون.

وانفرد البخاري: بثلاثة وتسعين حديثا، ومُسلم: بثمانية وتسعين حديثا.

أبو هريرة وأمه



دعا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لأبي هريرة بالمحبة هو وأمَّه، قال أبو هريرة لبعض جُلسائه يومًا: "والله ما خَلَقَ الله مؤمنًا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني"، فقيل له: "وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟"، قال: "إن أمي كانت امرأة مشركة، وإني كنتُ أدعوها إلى الإسلام، وكانت تأبى علي، فدعوتُها يوما، فأسمعَتْني في رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ما أكره، فأتيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام، وكانت تأبى عليَّ، وإني دعوتها اليوم فأسمعَتْني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة..

فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ»، فخرجتُ أعدو أُبَشِّرُهَا بدعاء رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فلمَّا أتيتُ البابَ إذا هو مجاف، وسمعتُ خضخضة الماء، وسمعت خشف رجل -يعني وقعها-، فقالت: يا أبا هريرة، كما أنت، ثم فَتَحَتِ البابَ وقد لَبِسَتْ دِرْعَهَا وعَجِلَتْ عن خمارها، فقالت: إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم،- فرجعتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فقلت: يا رسول الله، أبشر، فقد استجاب الله دعاءك، وقد هدى أمَّ أبي هريرة..

فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْهُمْ إِلَيْهِمَا»؛ فما خلق الله مؤمنًا يسمع بي ولا يراني، أو يرى أمي، إلا وهو يحبني"، رواه أحمد.

استيعابه للحديث



قال أبو هريرة : "ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله مني إلا عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يعي بقلبه وأعي بقلبي، وكان يكتب وأنا لا أكتب، استأذن رسول الله في ذلك، فأذن له"، وممن روى عنه من الصحابة: ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وعائشة.



هناك رواية لسيدنا أبى هريرة أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه فى اليوم اثنتى عشرة ألف مرة، منوهة أن الطريق فى الله مفتوح وليس له نهاية أما الطريق إلى الله فله نهاية وهو يوم الميعاد والقيامة.



جهاد أبي هريرة:

كان ممن شهدوا غزوة مُؤْتة مع المسلمين؛ يقول: "شهدت مؤتة، فلما دنونا من المشركين رأينا ما لا قِبل لأحد به من العُدَّة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب، فبرق بصري، فقال لي ثابت بن أَقْرَم: يا أبا هريرة، كأنك ترى جموعًا كثيرة؟ قلت: نعم. قال: إنك لم تشهد بدرًا معنا، إنا لم ننصر بالكثرة".



بعض مواقف أبي هريرة مع الرسول:

عن أبي هريرة أن النبي لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟" قال: كنت جنبًا؛ فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: "سبحان الله! إن المسلم لا ينجس".



بعض مواقف أبي هريرة مع الصحابة:

مع عمر بن الخطاب:

عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب دعاه ليستعمله، فأبى أن يعمل له، فقال: أتكره العمل وقد طلبه من كان خيرًا منك؟! قال: مَن؟ قال: يوسف بن يعقوب عليهما السلام. فقال أبو هريرة: يوسف نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميمة أخشى ثلاثًا أو اثنتين. فقال عمر: أفلا قلت خمسًا؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم، وأقضي بغير حكم، وأن يضرب ظهري، وينتزع مالي، ويشتم عرضي.



مع عثمان بن عفان:

روى سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: إني لمحصور مع عثمان في الدار. قال: فرُمِي رجل منا، فقلت: يا أمير المؤمنين، الآن طاب الضراب، قتلوا منا رجلًا. قال عثمان: عزمت عليك يا أبا هريرة إلا رميت سيفك؛ فإنما تراد نفسي، وسأقي المؤمنين بنفسي. قال أبو هريرة : فرميت سيفي لا أدري أين هو حتى الساعة.



دعوته وتعليمه

كان أبو هريرة صاحب أثر كبير في كل مَن حوله بما يحمله من كنوز عظيمة، وهي أحاديث النبي ، وقد أسدى للأمة خيرًا عظيمًا بنقله هذا الكمّ الضخم والكبير من أحاديث النبي.



ومن ذلك أنه مر بسوق المدينة، فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم! قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله يقسَّم، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعًا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرَ فيه شيئًا يُقسّم. فقال لهم أبو هريرة : أما رأيتم في المسجد أحدًا؟ قالوا: بلى، رأينا قومًا يصلون، وقومًا يقرءون القرآن، وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة : ويحكم! فذاك ميراث محمد .



وقد روى عنه الكثير من الصحابة والتابعين، ووصل عددهم إلى ما يزيد على أربعمائة، وورد عنه في الكتب التسعة (البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي) ما يزيد على ثمانية آلاف وسبعمائة حديثٍ.



الصحابي الجليل أبو هريرة -رضي الله عليه وسلم- كان من أهل الصُفة الفقراء، وبسبب تقواه وإثارة الخير على نفسه أكرمه الله تعالى فعُين ملكًا على البحرين سنة 21 هـ، في فترة خلافة سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-.

وفاة أبي هريرة

لما حضرت أبا هريرة الوفاةُ بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: "بُعد المفازة، وقلة الزاد، وعقبة كئود المهبط منها إلى الجنة أو النار".

وقد تُوُفِّي أبو هريرة بالمدينة سنة سبع وخمسين، وله ثمانٍ وسبعون.