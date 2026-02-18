أولى العطلات الرسمية.. موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر فلكياً

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2026، أمس الثلاثاء، وتأكد أن يبدأ شهر رمضان، غد الخميس 19 فبراير المقبل، لذلك بدأ التساؤل عن موعد أول أجازة قادمة، وهي موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكياً، وعدد أيام الإجازة الرسمية.

رمضان 2026 وعطلاته

تشير التقديرات الفلكية، إلى أن شهر رمضان 2026 لن يشهد أيام إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال أيامه، إذ تستمر الدراسة والعمل بصورة طبيعية طوال الشهر الكريم.

وترتبط الإجازة الرسمية التالية بحلول عيد الفطر المبارك، الذي من المتوقع أن تبدأ إجازته اعتبارًا من 20 مارس 2026 وحتى 22 مارس 2026، مع احتمالية مدّها بقرار رسمي لتتداخل مع عطلة نهاية الأسبوع، بما يمنح العاملين فترة راحة أطول.

ويحرص كثير من الموظفين على تنسيق إجازاتهم السنوية خلال هذه الفترة للاستفادة من الأجواء الروحانية وقضاء وقت أكبر مع الأسرة.

عيد الأضحى 2026.. أطول عطلة رسمية في العام

تُعد إجازة عيد الأضحى المبارك الأطول نسبيًا بين الإجازات الرسمية خلال 2026، نظرًا لارتباطها بموسم الحج ووقفة عرفات.

ووفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن توافق وقفة عرفات يوم 26 مايو 2026، على أن يبدأ أول أيام العيد في 27 مايو ويستمر حتى 29 مايو 2026، مع إمكانية امتداد العطلة بضم عطلة نهاية الأسبوع.

وتشكل هذه الفترة فرصة مناسبة للسفر الداخلي أو قضاء عطلات عائلية ممتدة، خاصة مع اعتدال الأجواء خلال هذا التوقيت من العام.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

يتضمن جدول العطلات الرسمية المتبقية لعام 2026 عددًا من المناسبات الدينية والوطنية، وهي:

- إجازة عيد الفطر.. من يوم الجمعة 20 مارس إلى يوم الأحد 22 مارس 2026

- عيد شم النسيم.. يوم الاثنين 13 أبريل 2026

- عيد تحرير سيناء.. يوم السبت 25 أبريل 2026

- عيد العمال.. يوم الجمعة 1 مايو 2026

- وقفة عيد الأضحى المبارك.. يوم الثلاثاء 26 مايو 2026

- عيد الأضحى المبارك.. من يوم الأربعاء 27 مايو إلى يوم الجمعة 29 مايو 2026

- رأس السنة الهجرية.. يوم الأربعاء 17 يونيو 2026

- ذكرى ثورة 30 يونيو.. يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

- ذكرى ثورة 23 يوليو.. يوم الخميس 23 يوليو 2026

- المولد النبوي الشريف.. يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026

- عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973.. يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

وتُضاف هذه الإجازات إلى العطلات الأسبوعية المعتادة، التي تكون يومي الجمعة والسبت في أغلب الجهات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص.

أهمية متابعة جدول الإجازات مبكرًا

يساعد الاطلاع المبكر على جدول الإجازات الرسمية في 2026 على التخطيط الجيد للسفر، وحجز وسائل النقل والإقامة، وتنظيم المواعيد العائلية والمهنية بكفاءة أكبر. كما أن تزامن بعض العطلات مع عطلة نهاية الأسبوع يمنح الموظفين فرصة الحصول على فترات راحة ممتدة دون استهلاك عدد كبير من رصيد الإجازات السنوية.

ومع تنوع المناسبات الدينية والوطنية خلال العام، تتوزع فترات الراحة بشكل متوازن، بما يحقق قدرًا من الاستقرار بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.