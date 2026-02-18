قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أولى العطلات الرسمية.. موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر فلكياً

إجازة عيد الفطر 2026
إجازة عيد الفطر 2026
خالد يوسف

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2026، أمس الثلاثاء، وتأكد أن يبدأ شهر رمضان، غد الخميس 19 فبراير المقبل، لذلك بدأ التساؤل عن موعد أول أجازة قادمة، وهي موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكياً، وعدد أيام الإجازة الرسمية.

رمضان 2026 وعطلاته

تشير التقديرات الفلكية، إلى أن شهر رمضان 2026 لن يشهد أيام إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال أيامه، إذ تستمر الدراسة والعمل بصورة طبيعية طوال الشهر الكريم.

وترتبط الإجازة الرسمية التالية بحلول عيد الفطر المبارك، الذي من المتوقع أن تبدأ إجازته اعتبارًا من 20 مارس 2026 وحتى 22 مارس 2026، مع احتمالية مدّها بقرار رسمي لتتداخل مع عطلة نهاية الأسبوع، بما يمنح العاملين فترة راحة أطول.

ويحرص كثير من الموظفين على تنسيق إجازاتهم السنوية خلال هذه الفترة للاستفادة من الأجواء الروحانية وقضاء وقت أكبر مع الأسرة.

عيد الأضحى 2026.. أطول عطلة رسمية في العام

تُعد إجازة عيد الأضحى المبارك الأطول نسبيًا بين الإجازات الرسمية خلال 2026، نظرًا لارتباطها بموسم الحج ووقفة عرفات.

ووفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن توافق وقفة عرفات يوم 26 مايو 2026، على أن يبدأ أول أيام العيد في 27 مايو ويستمر حتى 29 مايو 2026، مع إمكانية امتداد العطلة بضم عطلة نهاية الأسبوع.

وتشكل هذه الفترة فرصة مناسبة للسفر الداخلي أو قضاء عطلات عائلية ممتدة، خاصة مع اعتدال الأجواء خلال هذا التوقيت من العام.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

يتضمن جدول العطلات الرسمية المتبقية لعام 2026 عددًا من المناسبات الدينية والوطنية، وهي:

- إجازة عيد الفطر.. من يوم الجمعة 20 مارس إلى يوم الأحد 22 مارس 2026

- عيد شم النسيم.. يوم الاثنين 13 أبريل 2026

- عيد تحرير سيناء.. يوم السبت 25 أبريل 2026

- عيد العمال.. يوم الجمعة 1 مايو 2026

- وقفة عيد الأضحى المبارك.. يوم الثلاثاء 26 مايو 2026

- عيد الأضحى المبارك.. من يوم الأربعاء 27 مايو إلى يوم الجمعة 29 مايو 2026

- رأس السنة الهجرية.. يوم الأربعاء 17 يونيو 2026

- ذكرى ثورة 30 يونيو.. يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

- ذكرى ثورة 23 يوليو.. يوم الخميس 23 يوليو 2026

- المولد النبوي الشريف.. يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026

- عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973.. يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

وتُضاف هذه الإجازات إلى العطلات الأسبوعية المعتادة، التي تكون يومي الجمعة والسبت في أغلب الجهات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص.

أهمية متابعة جدول الإجازات مبكرًا

يساعد الاطلاع المبكر على جدول الإجازات الرسمية في 2026 على التخطيط الجيد للسفر، وحجز وسائل النقل والإقامة، وتنظيم المواعيد العائلية والمهنية بكفاءة أكبر. كما أن تزامن بعض العطلات مع عطلة نهاية الأسبوع يمنح الموظفين فرصة الحصول على فترات راحة ممتدة دون استهلاك عدد كبير من رصيد الإجازات السنوية.

ومع تنوع المناسبات الدينية والوطنية خلال العام، تتوزع فترات الراحة بشكل متوازن، بما يحقق قدرًا من الاستقرار بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.

أولى العطلات الرسمية إجازة عيد الفطر 2026 عيد الفطر 2026 دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

ترشيحاتنا

هاني شعراوي مديراً لإدارة شئون الطلاب

هاني شعراوي مديرا لإدارة شئون الطلاب بإدارة التكنولوجيا التطبيقية

فطار وسحور في رمضان

غرفة المنشآت السياحية: شهر رمضان موسم استثنائي للقطاع

جانب من الاجتماع

رداد لقيادات الوزارة: مش هنجح إلا بيكم.. و الاتقان والإبداع طريقنا لخدمة المواطن

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد