إجازات 2026 كاملة| جدول العطلات الدينية والوطنية بداية من شهر رمضان.. وخبير يعلق

يأتي عام 2026 ملئ بعدد متنوع من العطلات الرسمية، ما يوفر للموظفين والطلاب مساحات زمنية موزعة على مدار العام للراحة والتجديد، ويساهم في تحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.

رمضان 2026 والإجازات السنوية

وفقا للتقديرات الفلكية، من المتوقع أن يحل شهر رمضان في عام 2026 دون أن يشمل أيام إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال أيامه، حيث تستمر الدراسة والعمل بشكل طبيعي، وتبقى إجازة عيد الفطر هي العطلة الرسمية المرتبطة بالشهر الكريم، والمتوقع أن تبدأ في 20 مارس 2026 وتستمر لعدة أيام، مع احتساب عطلات نهاية الأسبوع المعتادة.

وهذا الواقع يجعل كثيرين يعتمدون على الإجازات السنوية أو العارضة لترتيب شؤونهم خلال رمضان، خاصة مع زيادة الاهتمام بالعبادات والأنشطة الاجتماعية والالتزامات العائلية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تلعب الإجازات دورا مهما في تعزيز التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من المتوقع أن يحل شهر رمضان في عام 2026 دون أن يشمل أيام إجازات رسمية مدفوعة الأجر، إلا أن ذلك يعوض لاحقا بمجموعة من الإجازات الرسمية للقطاعين العام والخاص.

وأشار حسان، إلى أن هذه الإجازات ستصبح مدفوعة الأجر بعد اعتمادها رسميا من قبل مجلس الوزراء، مما يتيح فرصا للتخطيط والاستفادة المثلى من أوقات الراحة.

إجازة عيد الأضحى 2026

يعتبر عيد الأضحى من أبرز محطات العام من حيث طول الإجازة، نظرا لارتباطه بوقفة عرفات وشعائر الحج. وفق الحسابات الفلكية، من المتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم 26 مايو 2026، على أن يبدأ أول أيام العيد في 27 مايو ويستمر لعدة أيام متتالية.

تتميز هذه الفترة بأنها الأطول من حيث الإجازات الرسمية، ما يجعلها الوقت المثالي للتخطيط لرحلات طويلة أو لقضاء وقت ممتد مع العائلة والأصدقاء، إلى جانب كونها موسما نشطا للزيارات والتجمعات الاجتماعية.

قائمة الإجازات الرسمية لعام 2026

وتشمل العطلات الرسمية لعام 2026 مناسبات دينية ووطنية يحصل خلالها العاملون في القطاعين العام والخاص على إجازة، ومن أبرزها:

- عيد الميلاد المجيد: 7 يناير

- عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

- عيد الفطر: 20 – 22 مارس

- شم النسيم: 13 أبريل

- عيد تحرير سيناء: 25 أبريل

- عيد العمال: 1 مايو

- وقفة عرفات: 26 مايو

- عيد الأضحى: 27 – 29 مايو

- رأس السنة الهجرية: 17 يونيو

- ذكرى ثورة 30 يونيو

- عيد ثورة 23 يوليو

- المولد النبوي الشريف: 26 أغسطس

- عيد القوات المسلحة: 6 أكتوبر

وتضاف هذه الإجازات إلى العطلات الأسبوعية الثابتة، مما يزيد إجمالي أيام الراحة على مدار العام.

والجدير بالذكر، أن الاطلاع المبكر على جدول الإجازات يمنح الأفراد وأصحاب الأعمال فرصة ذهبية لتنظيم الوقت بكفاءة أكبر، سواء عبر ترتيب الرحلات، توزيع الإجازات السنوية، أو إعادة جدولة المهام الدراسية والعملية.

وتساعد هذه الرؤية الواضحة في تقليل الضغط وزيادة الاستفادة القصوى من فترات التوقف الرسمية.