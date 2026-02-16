إجراء عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي في شهر رمضان

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن توقف المباراة في لقاءات البطولة خلال شهر رمضان من أجل السماح للاعبين المسلمين بالافطار.

يبدأ شهر رمضان هذا الأسبوع ويستمر لمدة شهر، خلال هذا الشهر، يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس.

وكما كان الحال في السنوات السابقة، سيجد قادة الأندية إلى جانب حكام المباريات وقفة طبيعية في المباراة للسماح للاعبين المسلمين أو حكام المباريات بإفطارهم، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت".

ستناقش الفرق ومسؤولو المباراة مسبقًا ما إذا كان التوقف مطلوبًا وسيتم الاتفاق على وقت تقريبي للتوقف.

لن يتوقف اللعب أثناء سير المباريات، ولكن في أقرب لحظة مناسبة أثناء ركلة المرمى أو الركلة الحرة أو رمية التماس.

في عام 2021، تم التوصل إلى اتفاق يسمح للاعبين المسلمين بإفطارهم خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حدث هذا التوقف الأول في مباراة بين ليستر سيتي وكريستال بالاس في أبريل 2021، وتوقفت المباراة عند ركلة مرمى في حوالي الدقيقة الثلاثين للسماح لويسلي فوفانا لاعب ليستر وشيخو كوياتي لاعب بالاس.

أحد أركان الإسلام الخمسة هو أن المسلمين يصومون خلال ساعات النهار في شهر رمضان لإظهار إخلاصهم لدينهم.

ومن بين الأسماء المسلمة في الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح، وعمر مرموش، وويليام صليبا، وريان آيت نوري، وعماد ديالو، وغيرهم.

وصرح لاعب إيفرتون السابق عبد الله دوكوري، لبي بي سي سبورت في عام 2023: ""في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنت حر في فعل ما يناسبك، ولن يفعلوا أي شيء ضد معتقداتك وهذا أمر رائع".

وأضاف: "أصوم كل يوم، ولا أفوت أي يوم، ولقد أصبح الأمر طبيعيًا وسهلًا للغاية بالنسبة لي، والتدريبات لا تزال كما هي خلال شهر رمضان، ولكن عندما نسافر لخوض المباريات خارج أرضنا، قد نحتاج إلى تناول الطعام في وقت متأخر عن الآخرين، لذا يقوم الطاهي بإعداد الطعام لنا، ويتأكد من أن كل شيء على ما يرام كما هو الحال في المنزل، ونحصل على طعام حلال، لذا لا توجد أي مشاكل".

وفي عام 2022، كشف لاعب ليفربول السابق ساديو ماني أن النادي قام بتغيير جداول التدريب الخاصة به لدعم لاعبيه المسلمين خلال شهر رمضان.