أخبار البلد

العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط

أحد فنيي الأشعة المعتدى عليهما
أحد فنيي الأشعة المعتدى عليهما
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للعلوم الصحية برئاسة أحمد السيد الدبيكي إدانتها الشديدة لحادث الاعتداء الذي وقع من أحد المترددين على مستشفى ديروط بمحافظة أسيوط، بحق فنيي الأشعة بالمستشفى عمرو خالد وأحمد صبحي، حيث تعدى عليهما بالضرب والطعن بسلاح أبيض، عقب مطالبته بالالتزام بالدور لإجراء الفحص، إلا أنه رفض وأصر على الدخول قبل المرضى المنتظرين.

وأكدت النقابة أنها تقف خلف أبناء العلوم الصحية المعتدى عليهم، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بمخاطبة النائب العام ووزير الصحة للتحقيق العاجل في الواقعة.

كما تم التواصل مع الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، للمطالبة بسرعة إنهاء الإجراءات وتطبيق قانون تجريم الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، لضمان توقيع العقوبة الرادعة على الجاني أياً كانت صفته، ليكون ذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطقم الطبية التي تقدم الخدمة الصحية وتنقذ المرضى من الألم والمضاعفات التي قد تودي بحياتهم.

وأشار نقيب العلوم الصحية إلى تواصله المباشر مع الفنيين المصابين للاطمئنان على حالتهما الصحية والوقوف على تفاصيل الحادث، كما تتابع النقابة الفرعية بأسيوط الموقف ميدانيًا، وتوجه وفد منها إلى المستشفى دعمًا للمصابين.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لرواية فني الأشعة المعتدى عليه، إلى أنه طلب من المتردد الانتظار خارج غرفة الأشعة حتى يحين دوره، مؤكدًا أنه سيتم مناداة اسمه وفق ترتيب الانتظار، وأنه لا يصح دخوله قبل المرضى الآخرين. إلا أن المتردد رفض مغادرة الغرفة، ما دفع الفني لإبلاغه بأنه سيستدعي أمن المستشفى، وهو ما قوبل بالرفض والتحدي.

وأثناء محاولة إقناعه بالخروج وعدم استخدام أسلوب خارج عن حدود اللياقة، بادر المتهم بالتعدي عليه باللكمات، ما أدى إلى سقوط نظارته وتحطمها، وعندما انحنى لالتقاطها، أخرج المعتدي سلاحًا أبيض وطعنه عدة طعنات في الرقبة والصدر.

كما أُصيب أحد المتواجدين بطعنة نافذة في يده أثناء محاولته إبعاده، استلزمت خياطتها بـ15 غرزة.

وشددت النقابة في ختام بيانها على ضرورة توفير الحماية الكاملة للأطقم الطبية داخل المنشآت الصحية، مؤكدة أن أي اعتداء عليهم يمثل جريمة تستوجب المحاسبة الفورية والحاسمة.

النقابة العامة للعلوم الصحية مستشفى ديروط مستشفى ديروط بمحافظة أسيوط محافظة أسيوط النائب العام وزير الصحة الدكتور حسام عبدالغفار نقيب العلوم الصحية الاعتداء على المستشفيات الأطقم الطبية أحمد السيد الدبيكي

