شروط وإجراءات منح إعانة الفقد لمستحقي المعاش

معاش الفقد
معاش الفقد
عبد الرحمن سرحان

حددت اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تفاصيل منح إعانة الفقد لمستحقي المعاش في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، بهدف توفير دعم مالي مؤقت حتى ثبوت الوفاة أو انتهاء المدة القانونية.

وأوضحت اللائحة، في المواد من 121 حتى 124، آلية حساب الإعانة، والمستندات المطلوبة، ومدة الصرف، فضلاً عن حقوق المستحقين بعد انتهاء فترة الإعانة.

قيمة إعانة الفقد

فقد المؤمن عليه: تُحسب الإعانة على أساس معاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مع إضافة معاش إصابات العمل إذا وقع الفقد أثناء أداء العمل. تُزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.

فقد صاحب المعاش: تُقدر الإعانة بقيمة المعاش المستحق في تاريخ الفقد، مع إضافة الزيادات السنوية.

المستندات المطلوبة لإثبات الفقد

صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.

إفادة من قسم الشرطة بعدم العثور على المفقود خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ.

شهادة معتمدة من جهة العمل توضح نوع العمل الذي كان يؤديه المؤمن عليه، في حال الفقد أثناء أداء العمل.

آلية صرف الإعانة

تُصرف الإعانة باعتبار وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتطبق عليها نفس أحكام المعاش العادي.

وتستمر الإعانة لمدة أربع سنوات من تاريخ الفقد، أو حتى ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية، أيهما يحدث أولًا.

تحديد المستحقين وحقوقهم بعد انتهاء فترة الإعانة

يُحدد المستحقون في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية، أو بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد، أيهما أسبق.

تستمر الإعانة كمعاش للمستحقين في هذا التاريخ.

للمؤمن عليه: تُحسب الحقوق التأمينية الأخرى (المكافأة والتعويض الإضافي) في تاريخ الفقد وتوزع على المستحقين.

لصاحب المعاش: تُحسب منحة الوفاة في تاريخ الفقد وتُصرف للمستحقين، مع عدم صرف نفقات الجنازة إذا لم يُعثر على الجثمان.

بهذه الإجراءات، تضمن التأمينات الاجتماعية حصول المستحقين على حقوقهم المالية المؤقتة والمستقرة، مع مراعاة جميع حالات الفقد حتى تثبت الوفاة أو تنقضي المدة القانونية.

