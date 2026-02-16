قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، رغم الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوفه قبل اللقاء.

ويعاني الفريق الأبيض من غياب 8 لاعبين لأسباب متنوعة، ما بين الإصابة وعدم الجاهزية الفنية ووجهة نظر الجهاز الفني بقيادة المدرب معتمد جمال.

ويغيب بداعي الإصابة كل من “محمد صبحي، آدم كايد، عمرو ناصر”.

فيما يغيب “محمد عواد، سيف فاروق جعفر” بقرار فني.

بينما يبتعد “أحمد فتوح، محمود جهاد” عن المشاركة؛ لعدم الجاهزية.

ويأمل الجهاز الفني في تعويض هذه الغيابات؛ عبر الاعتماد على العناصر المتاحة، من أجل عبور عقبة سيراميكا كليوباترا، ومواصلة المشوار في البطولة المحلية.

