مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على تبادل رسائل التهنئة تعبيرا عن مشاعر الفرح والمحبة بقدوم الشهر الفضيل، الذي يعد من أعظم المواسم الدينية في العام، لما يحمله من أجواء إيمانية وروحانية تسودها قيم التراحم والتآخي وصلة الأرحام.

ويحتل شهر رمضان مكانة خاصة في قلوب المسلمين، إذ يمثل فرصة للتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات، وتجديد النية والعمل الصالح، وسط أجواء عامرة بالمودة والتسامح.

عبارات تهنئة بمناسبة رمضان

وتتنوع رسائل التهنئة التي يتبادلها الأهل والأصدقاء احتفالا بحلول الشهر الكريم، ومن أبرزها

مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2026، يحرص المسلمون على تبادل رسائل التهنئة التي تعكس مشاعر المحبة والفرحة بقدوم الشهر الكريم، سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع.

وفيما يلي مجموعة من أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026 يمكن مشاركتها مع الأهل والأصدقاء والأحباب:

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان 2026، أعاده الله عليكم بالصحة والعافية وراحة البال.

بلغكم الله رمضان وأعانكم على صيامه وقيامه، وجعل لكم فيه دعوة لا ترد.

رمضان كريم، أسأل الله أن يملأ قلوبكم نورا وإيمانا، وأن يكتب لكم فيه القبول والغفران.

رمضان شهر الطاعة والغفران، أسأل الله أن يرزقكم فيه من واسع فضله.

أطيب التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم.

مع حلول رمضان 2026، أسأل الله أن يرزقكم السكينة والطمأنينة، وأن يحقق لكم ما تتمنون.

مبارك عليكم الشهر الفضيل، جعله الله شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار.

اللهم اجعل رمضان هذا العام بداية لكل خير، ونهاية لكل هم، وفرجا لكل مكروب.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى الطاعة أدوم، وبالخير أنعم.



أسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة عليكم.

مبارك عليكم الشهر الفضيل، جعله الله شهر قبول ورضوان وصحة وعافية.

رمضان كريم، جعل الله أيامكم فيه مفعمة بالبركة وجبر القلوب.

أسأل الله أن يبارك لكم في أوقاتكم، وأن يجعل صيامكم مقبولا وقيامكم مشكورا في رمضان 2026.

رمضان فرصة جديدة للتسامح والتقرب إلى الله، جعله الله شهرا مليئا بالخيرات عليكم وعلى أحبابكم.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان المبارك.

بلغكم الله رمضان وأعانكم على صيامه وقيامه.

كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

مع بداية رمضان، نسأل الله صياما مقبولا وقياما مشكورا وذنبا مغفورا.



موعد أول يوم رمضان 2026



وفيما يتعلق بموعد غرة شهر رمضان لعام 1447 هـ، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال الشهر يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:02 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هـ، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وأشار المعهد إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في كل من كوالالمبور وجاكرتا، بينما يغرب القمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة بـ3 دقائق، وفي القاهرة بـ4 دقائق، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح بين 3 و4 دقائق.

وأضاف أن مدة مكث القمر في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية تتراوح بين دقيقة و12 دقيقة، فيما يغرب مع غروب الشمس في المنامة ودبي وأبو ظبي ومسقط وطهران، بينما يغرب قبل الشمس في كراتشي بدقيقة واحدة، وفي كوالالمبور وجاكرتا بـ4 دقائق.

وبناء على هذه الحسابات الفلكية، يكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 متمما لشهر شعبان 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر رمضان فلكيا يوم الخميس 19 فبراير 2026، في انتظار الإعلان الرسمي من الجهة المختصة بتحري الهلال.