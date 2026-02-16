قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رمضان 2026 .. حسن حفني مدرب سباحة في مسلسل "اللون اﻷزرق" مع جومانا مراد وأحمد رزق

حسن حفني
حسن حفني
تقى الجيزاوي

يشارك الفنان حسن حفني في مسلسل "اللون الأزرق" مع النجمة جومانا مراد وأحمد رزق، ويعكف على تصويره حاليًا على قدم وساق للحاق، حيث ينافس به في موسم مسلسلات رمضان ٢٠٢٦.

أعرب حسن عن سعادته البالغة بانضمامه لأسرة مسلسل "اللون الأزرق"، مؤكدًا على أنه عمل ستجتمع عليه الأسرة المصرية والعربية أيضًا حيث يلمس جوانب إنسانية لم يتطرق إليها أي عمل درامي من قبل بشكل مستفيض، حيث يظهر خلال أحداث المسلسل بدور مدرب سباحة يساعد الطفل حمزة المصاب بطيف التوحد.

ويتعاون حسن خلال أحداث المسلسل مع العديد من النجوم، منهم: جومانا مراد، أحمد رزق، أحمد بدير، نجلاء بدر، كمال أبو رية، الطفل علي، نور محمود، يارا قاسم، حنان سليمان، رشا مهدي، كنزي هلال، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وتحت قيادة المخرج سعد هنداوي، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني.

أعمال حسن حفني

ينافس حسن حفني في الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦، بمسلسل "الست موناليزا" مع النجمة مي عمر، ويلامس أيضًا العمل شريحة كبيرة من المجتمع العربي وليس المصري فقط، وبالتحديد السيدات، ويظهر خلال اﻷحداث بدور خطيب شقيقة موناليزا والتي تلعب دورها الفنانة هدير عبد الناصر، كما يتعاون مع العديد من الفنانين، منهم: شيماء سيف، سوسن بدر، إنجي المقدم، وفاء عامر، أحمد مخجدي، محمد محمود، جوري بكر، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي.

كما استطاع حسن لفت الانتباه خلال الفترة الماضية بأدوار مميزة منهم مسلسل صفحة بيضا مع الفنانة حنان مطاوع، بالإضافة إلى مسلسل العتاولة ٢ مع الفنان أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة، وعلى مدار المواسم الرمضانية الماضية، شارك في مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ومسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، مسلسل "الكتيبة ١٠١" بطولة الفنان آسر ياسين وعمرو يوسف، ومسلسلي "الاختيار" الجزء الأول والثاني، ومسلسل "فرصة تانية" بطولة الفنانة ياسمين صبري.

حسن حفني مسلسل اللون الأزرق جومانا مراد أحمد رزق مسلسلات رمضان ٢٠٢٦

