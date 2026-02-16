لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، إنه سيطلب من ابنته عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش.

ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى زعيم حزب (الصهيونية الدينية)، قوله خلال رده على سؤال لصحفي خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست،: "لو سألتني ابنتي، سأحاول تعليمها ألا تذهب لتؤدي الخدمة العسكرية".

وأوضح أن موقفه هذا متوافق مع رأي الحاخامية الكبرى، قائلاً:" آمل أن تحترموا، أيها التقدميون الكبار، قيم عدة آلاف من السنين… وأنا بالطبع أحترم من يختلف معي".

وتأتي تصريحات سموتريتش في سياق الجدل القائم داخل المجتمع الديني الوطني حول خدمة النساء في الجيش الإسرائيلي، حيث تختار كثيرات أداء الخدمة الوطنية بدلاً من التجنيد، في حين تلتحق نساء متخرجات من المدارس الدينية أحيانًا بالجيش.

وأعرب عدد من كبار حاخامات الصهيونية الدينية عن معارضتهم لخدمة النساء في الجيش؛ بحجة أن ذلك لا يتوافق مع قيم الحشمة.

يذكر أن سموتريتش نفسه خدم في الجيش فترة مختصرة بعد التحاقه به في سن الثامنة والعشرين، وقد سبق له التعبير عن معارضته لوحدات القتال المختلطة بين الجنسين.