أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
كامافينجا: نسعى للثأر من بنفيكا.. ولم أقدم كل ما لدي مع ريال مدريد بعد
محمد عبدالمنعم يخطر جهاز المنتخب بجاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات

الدوري
الدوري
يارا أمين

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن منظومة إدارة المسابقات داخل الرابطة تعمل بشكل مؤسسي ومنظم، مشددًا على عدم وجود أي نية لإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال دياب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"رابطة الأندية لديها إدارة مسابقات كاملة تعمل وفق نظام واضح. طه عزت بذل مجهودًا كبيرًا خلال الموسم الماضي والموسم الحالي، وأثبت كفاءته في إدارة المسابقات، ولم يعد هناك تدخل بشري كما كان يحدث في السنوات الماضية، كما أن عقوبات الدوري تصدر عقب نهاية كل جولة مباشرة".

وأضاف:"سمعت حديث البعض عن إمكانية إلغاء الدوري، ولا يوجد عاقل يفكر في هذا الأمر. النسبة الأكبر من الإعلام الرياضي، والتي تتجاوز 80%، تتحدث بعقلانية وتسعى للصالح العام، بينما هناك نسبة أقل بكثير تسعى لإثارة البلبلة".

وتابع دياب:"حسام حسن لم يطلب إلغاء الدوري المصري، وكيف يطلب ذلك واللاعبون سيبتعدون عن المباريات؟ هذا سيؤثر سلبًا على جاهزيتهم، وبالتالي يضر بالمنتخب، خاصة في ظل الاستعدادات لكأس العالم".

واختتم تصريحاته قائلًا:"لن يتم إلغاء الهبوط في نهاية الموسم، ولا توجد أي رفاهية لاتخاذ مثل هذا القرار".

أحمد دياب رابطة الأندية المصرية المحترفة برنامج نمبر وان إلغاء الدوري حسام حسن

