اصطحاب سيدة ليلا.. القصة الكاملة لارتكاب عامل أفعالا غير أخلاقية داخل مدرسة بالخصوص
أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026
شروط وإجراءات منح إعانة الفقد لمستحقي المعاش
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
ديني

هل يجوز للطلاب الإفطار خلال شهر رمضان من أجل الدراسة؟.. الإفتاء توضح

حكم إفطار الطلاب خلال رمضان
أحمد سعيد

مع قرب حلول شهر رمضان المعظم تكثر أسئلة الناس حول أحكام الصيام، ومن أكثر الٍئلة التي تشغل بال عدد كبير من الناس هو حكم إفطار الطلاب خلال رمضان من أجل الدراسة فهل يجوز لهم الإفطار من أجل المذاكرة والقضاء بعد ذلك أم لا؟ وقد حسمت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي وفي السطور التالية نتعرف على الرأي الشرعي.

حكم إفطار الطلاب خلال شهر رمضان من أجل الدراسة

وفي إطار توضيح أحكام الشرع، أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للطلاب المكلفين بالصيام الإفطار في رمضان بحجة أنهم يدرسون ويطلبون العلم أو الامتحانات إلا عند الضرورة القصوى وتحقق الأعذار المبيحة للفطر، والضرورة تقدر بقدرها.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتواها، "إذا كان لدى الطالب عذرٌ مبيحٌ للفطر أو كانت هناك ضرورةٌ تجبره على الفطر جاز له ذلك، وهو المسئول أمام الله عن تقدير هذه الضرورة، وليست الامتحانات أو الدارسة في -حد ذاتها- ضرورةً من الضرورات".

حكم صيام أصحاب الأمراض في شهر رمضان

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء أن الصيام فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة؛ فالأصل أنه فرضٌ على المستطيع. 

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه إذا لم يستطع المسلمُ الصومَ بالامتناع عن المفطرات من الطعام والشراب ونحوهما من الفجر إلى المغرب، فإن له رخصة الإفطار، بل إذا كان الصوم يضُرُّ بصحته -بقول الأطباء المتخصصين- فيجب عليه أن يفطر. 

واستدلت دار الإفتاء، على حكمها في التيسير خلال أحكام الصيام بقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.

ونوهت الإفتاء بأنه كان المرض طارئًا فعلى المسلم أن يقضي ما أفطره عندما يسترد صحته، أما إذا كان المرض مستمرًّا؛ كالأمراض المزمنة التي لا يُنصَح معها بالصوم، وتلك المتعلقة بالشيخوخة ونحوها، فليس على المُفطر بسببها قضاءٌ، وإنما عليه فديةٌ: إطعام مسكين؛ مُدًّا مِن طعامٍ عن كُلِّ يوم يفطر فيه.

أفضل وقت لدفع زكاة الفطر في رمضان

وفي سياق آخر، أكدت دار الإفتاء في فتوى منشورة على صفحتها عبر فيسبوك، أن زكاة الفطر لها وقتان؛ وقت أداءٍ، ووقت وجوب؛ منوهة بأنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان. 

وأضافت أن إخراج زكاة الفطر من أول دخول رمضان يأتي سدًّا لحاجة الفقراء، وهذا هو وقت الأداء، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا هو وقت الوجوب.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان لمساعدة المحتاجين؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة الفطر التي يجب على كل مسلم أن يُخرجها في رمضان، لا يجوز للشخص إخراجها قبل ذلك.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج زكاة رمضان قبل رمضان بعدة أيام؟»، أنه لا يجوز إخراج زكاة رمضان -زكاة الفطر- قبل شهر رمضان بعدة أيام، لأن زكاة الفطر يُشرع إخراجها بعد دخول رمضان وليس قبل ذلك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر.

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

البطل خالد شوفي عبد العال

إدراج قصة الشهيد خالد شوقي عبد العال سائق شاحنة العاشر من رمضان في المناهج الدراسية

عاصفة شديدة تضرب نيوزيلندا

عاصفة شديدة تضرب نيوزيلندا.. تعطل رحلات جوية وانقطاع للكهرباء

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل توزيع جوائز القس صموئيل حبيب للتميز

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل توزيع جوائز القس صموئيل حبيب للتميز

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

