قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
قفز موانع ومداهمات أمنية.. كيف قضى طلبة الجامعات أسبوع تعايش بأكاديمية الشرطة| صور
مش بـ توقُُّّع ولا بـ منشور.. الإفتاء: إعلان رؤية هلال رمضان يأتي بعد شهادة معتبرة
سموتريتش: أربي ابنتي على عدم الالتحاق بالجيش الإسرائيلي لأنني أرفض الاختلاط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: حركة المحافظين تعكس توجها إستراتيجيا لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية

رضا فرحات
رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية أن حركة المحافظين ونواب المحافظين الجديدة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي للدولة، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية التي تتسم بتحديات تنموية متسارعة واحتياجات متزايدة لتحسين مستوى الخدمات بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مسار الجمهورية الجديدة.

وأوضح فرحات أن هذه الحركة تعكس رؤية الدولة القائمة على الاعتماد على الكفاءة والخبرة كمعيار رئيسي في اختيار القيادات المحلية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء التنفيذي داخل المحافظات، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية للمحافظين الجدد عكست بوضوح حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، خاصة فيما يتعلق بالتواجد الميداني، والتفاعل المباشر مع المواطنين، والعمل على إيجاد حلول واقعية وسريعة للمشكلات اليومية، وهو ما يعزز مفهوم الإدارة المحلية الفعالة القائمة على الاستجابة والمرونة.

وأضاف أن تأكيد  الرئيس على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والتعامل الجاد مع الشكاوى، يعكس توجها واضحا نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، لافتا إلى أن المحافظ يمثل حلقة الوصل الأساسية بين الدولة والمواطن، وبالتالي فإن نجاحه في أداء مهامه ينعكس بشكل مباشر على مستوى الرضا العام وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأشار فرحات إلى أن التركيز على ملفات حيوية مثل استكمال مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بمنظومة النظافة، والتصدي للتعديات، يؤكد أن الدولة تسير وفق خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات، وتحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع الأقاليم، وليس فقط المراكز الحضرية الكبرى.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن منح المحافظين ونوابهم مساحة واضحة للتحرك، مع التأكيد على التنسيق المستمر مع الحكومة ومؤسسات الدولة، يعكس توجها نحو تعزيز اللامركزية التنفيذية المنضبطة، بما يسمح باتخاذ قرارات أكثر سرعة وفعالية على المستوى المحلي، مع الحفاظ على وحدة السياسات العامة للدولة.

وشدد فرحات على أن نجاح المحافظين الجدد في أداء مهامهم يتطلب تبني رؤية تنموية شاملة تقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تطوير الأداء الإداري داخل الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في بناء إدارة محلية حديثة وقادرة على دعم مسيرة التنمية الشاملة.

النواب مجلس النواب المحافظين البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

حسن حفني

رمضان 2026 .. حسن حفني مدرب سباحة في مسلسل "اللون اﻷزرق" مع جومانا مراد وأحمد رزق

ندي موسي

ندى موسى عن مشاركتها في مسلسل فرصة أخيرة: دور مختلف ومحمود حميدة فنان محترف |خاص

فعاليات ثقافية وفنية

الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي عرض كتب تتضمن فتاوى تكفيرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد