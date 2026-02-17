أحمد دياب: التوأم مشروع وطني مهم.. وننسق مبكرًا للتحضير لكأس العالم

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، قوة علاقته بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، مشيدًا بدور التوأم حسام وإبراهيم حسن في المرحلة الحالية.

وقال دياب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"علاقتي قوية جدًا بالتوأم، ولديهما خبرات كبيرة، وهما مخلصان ويُحبان مصر، ويتسمان بالصراحة. أراهما مشروعًا وطنيًا مهمًا في هذه المرحلة".

وأضاف:"أتواصل بشكل مستمر مع حسام حسن وإبراهيم حسن، وكان آخر تواصل بيننا أمس. لديهما خطة متكاملة للموسم بالكامل، كما وضعا تصورًا واضحًا للتحضير لكأس العالم".

وتابع دياب:"الجهاز الفني طلب زيادة مدة معسكر المنتخب قبل كأس العالم خمسة أيام إضافية، وهناك تنسيق في هذا الشأن".

واختتم تصريحاته قائلًا:"من المتوقع أن ينتهي الدوري في الثلث الأخير من شهر مايو، وسيتم الإعلان الرسمي عن ذلك عقب إجراء قرعة الدور الثاني من المسابقة".