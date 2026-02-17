وصول الدفعة الـ11 من العائدين من مصر إلى غزة عبر معبر رفح

وصلت الدفعة الـ11 من العائدين من مصر، اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، معظمهم من المرضى حيث تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.



وقالت حركة "حماس" في بيان: "رغم البدء في إعادة فتح معبر رفح، في كلا الاتجاهين، بعد إغلاق تعسفي وظالم، إلا أن الاحتلال الصهيوني يمارس خرقا فاضحا لآليات تشغيله التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، كما يرتكب انتهاكات ممنهجة ضد العائدين إلى قطاع غزة، شملت صنوفا من الإيذاء الجسدي والنفسي والتحقيق القاسي".

وأضافت الحركة أن "عدم التزام الاحتلال بالأعداد المقررة يوميا مغادرتها أو عودتها إلى قطاع غزة، يضع حياة آلاف المرضى والمصابين الحاصلين على تحويلات للعلاج في الخارج أمام خطر حقيقي يهدد حياتهم".

وحملت حماس "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار، ومواصلة التحكم في آلية الدخول والخروج من معبر رفح"، داعية "الوسطاء والدول الضامنة إلى تحرك عاجل يضع حداً لهذه الخروقات، ويلزم الاحتلال بفتح معبر رفح وفق معايير القانون الدولي الإنساني".

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن "انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا العائدين إلى قطاع غزة، واستخدامه عصابات وميليشيات خارجة عن القانون في التحقيق مع العائدين وإرهابهم وتهديدهم، لن يفلح في تحقيق أهدافه العدوانية، وكسر إرادة شعبنا، والتمسك بأرضه وحقوقه المشروعة".