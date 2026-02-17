أول زيارة تاريخية.. رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في دول جنوب الصحراء الكبرى

تتوجه رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو-باسو، إلى نيجيريا هذا الأسبوع، في أول زيارة لها إلى دولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء منذ القرار التاريخي لمساهمي البنك ببدء الاستثمار فيها.





ستجتمع الرئيسة رينو-باسو خلال الزيارة مع كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد ومحافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أديبايو أولاوالي إدون، لبحث الأولويات الاقتصادية للحكومة واستثمارات القطاع الخاص. كما ستلتقي ممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية.





تؤكد هذه الزيارة على تنامي انخراط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في نيجيريا وأفريقيا جنوب الصحراء، والتزامه بدعم تنمية القطاع الخاص.