بين الأربعاء والخميس.. دول عربية وإسلامية تعلن أول أيام شهر رمضان

شهدت الساعات الماضية، تساؤلات متعددة بشأن غزة شهر رمضان، حيث اختلفت التقديرات الفلكية في عدد من الدول العربية الإسلامية حول أول أيام الشهر الكريم، وانحصرت بين الأربعاء والخميس المقبلين 18 و 19 فبراير الجاري.

الإمارات: الأربعاء المتمم لشعبان والخميس غرة رمضان

أعلنت الإمارات أن غرة رمضان، هو الخميس المقبل 19 فبراير 2026 على أن يكون أول أيام عيد الفطر الجمعة 20 مارس.

وأكد رئيس جمعية الإمارات للفلك إبراهيم الجروان، أن هلال رمضان يولد عصر الثلاثاء 17 فبراير بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة فقط، بعمر لا يتجاوز ساعتين و12 دقيقة عند الغروب، وهو ما يجعل رؤيته غير ممكنة، بينما يظهر الهلال مساء الأربعاء 18 فبراير وفق المعايير الفلكية.

الصيام بدءا من الخميس في سلطنة عمان

وأعلنت سلطنة عمان، أن أول أيام شهر رمضان هو الخميس 19 فبراير، ليكون الأربعاء المقبل هو المتمم لشهر شعبان، بحسب ما أكدت اللجنة المختصة باستطلاع الأهلة، وفقا لوسائل إعلام عمانية.

قطر: الأربعاء غرة رمضان

ومن الإمارات وسلطنة عمان، إلى قطر، حيث أكدت دار التقويم القطري بأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الأربعاء 18 فبراير 2026 قد يكون أول أيام رمضان، مع تأكيد أن القرار النهائي يظل بيد لجنة الرؤية الشرعية، في ظل صعوبة رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير.

تركيا تصوم الخميس

وقررت منظمة الدول التركية توحيد موعدي بداية رمضان وعيد الفطر لعام 1447 هـ، خلال اجتماع لجنة الفتوى التابعة لها في سمرقند.

وأعلنت أن أول أيام شهر رمضان هو الخميس المقبل 19 فبراير 2026 على أن يحل عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس، معتبرة أن هذا القرار المشترك يعكس توجهًا لتعزيز وحدة المجتمعات المسلمة وتنسيق الشعائر الدينية استنادًا إلى المعطيات العلمية الحديثة.

سنغافورة: الخميس غرة رمضان

وفي السياق نفسه، أعلنت سنغافورة أن شهر رمضان لعام 2026 سيبدأ يوم الخميس 19 فبراير، بعد تقييمات فلكية أكدت عدم إمكانية رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير.

وأوضح المجلس الإسلامي الأعلى في سنغافورة أن الصيام سيبدأ رسميًا الخميس، داعيًا المسلمين للاستعداد لاستقبال الشهر الكريم.