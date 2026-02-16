قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزة شهرة وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش للحياء
بعد واقعة زينة.. نقابة الأشراف تحسم الجدل حول ضوابط منح شهادات النسب
طلب من راكب دفع الأجرة بعملة أجنبية.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير بالبحر الأحمر
75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
اسماء محمد

يعد البصل الأحمر من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية والطبية ويساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض الخطيرة.

وذكر موقع draxe أن البصل الأحمر يساعد في مكافحة السرطان والوقاية منه وقد تم التوصل لهذا التأثير من خلال بعض الدراسات السريرية التي تبحث في الفوائد الغذائية للبصل.

 يمكن أن تساعد هذه الخضراوات في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمبيض والفم من خلال وفرتها من مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا.

أظهرت الدراسات أن مركبات الكبريت الموجودة في البصل تمنع نمو الأورام وتطور السرطان عن طريق حماية الخلايا من الطفرات وتحفيز موت الخلايا المبرمج ويبدو أنها توفر حماية خاصة ضد أنواع السرطان التي تصيب الجهاز الهضمي، وفقًا لبحث نُشر عام 2016 من قِبل المعهد الوطني للسرطان.

ماذا يحدث إذا تناولت البصل يوميًا

حتى تناول البصل بضع مرات فقط في الأسبوع يرتبط بتحسين الوقاية من السرطان وبالطبع، كلما زاد استهلاكك، زادت الفائدة.

على سبيل المثال، تُظهر دراسات كبيرة أجريت على سكان جنوب أوروبا ونُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية وجود علاقة عكسية بين تكرار تناول البصل والخضراوات الأخرى من فصيلة الثوم وخطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان الشائعة.

أسعار البصل- صورة أرشيفية

تم تحديد ما لا يقل عن 25 مركباً مختلفاً من مركبات الفلافونويد في جميع أنواع البصل وتشير الدراسات إلى أن فوائد الكيرسيتين تشمل تقليل تأثير الهيستامين على جهاز المناعة.

في الواقع، يُعتبر الكيرسيتين من المغذيات النباتية المضادة للهيستامين، وهو موجود بكثرة في منتجات الحساسية أما الأنثوسيانين، وهو نفس نوع مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأحمر، فهو المسؤول عن إعطاء البصل الأحمر لونه الداكن، وقد رُبط بتأثيرات مضادة للسرطان والأورام .

تُظهر الدراسات أن شكلاً آخر من أشكال الفلافونويدات الموجودة في البصل هو ألكينيل سيستين سلفوكسيد، وهو مركب كبريتي تم الإبلاغ عن أن له مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك الخصائص المضادة للسرطان، والنشاط المضاد للصفائح الدموية، والنشاط المضاد للتخثر، والتأثيرات المضادة للربو والمضادة للبكتيريا.
 

البصل المصري
البصل البصل الأحمر فوائد البصل الأحمر السرطان سرطان المعدة سرطان المبيض يحمى من سرطان يحمي من السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية لشهر رمضان في المنيا.. الأربعاء

محافظ القليوبية الجديد

أول تصريح لمحافظ القليوبية الجديد : العمل بروح الفريق ومتابعة كافة الملفات الحيوية التى تمس المواطنين

النائبة هند حازم

النائبة هند حازم تُبدي تحفظات على تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتطالب بتعزيز التمكين والكرامة والإتاحة

بالصور

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

الم الكتف
الم الكتف
الم الكتف

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد