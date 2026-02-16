يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

يعد البصل الأحمر من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية والطبية ويساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض الخطيرة.

وذكر موقع draxe أن البصل الأحمر يساعد في مكافحة السرطان والوقاية منه وقد تم التوصل لهذا التأثير من خلال بعض الدراسات السريرية التي تبحث في الفوائد الغذائية للبصل.

يمكن أن تساعد هذه الخضراوات في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمبيض والفم من خلال وفرتها من مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا.

أظهرت الدراسات أن مركبات الكبريت الموجودة في البصل تمنع نمو الأورام وتطور السرطان عن طريق حماية الخلايا من الطفرات وتحفيز موت الخلايا المبرمج ويبدو أنها توفر حماية خاصة ضد أنواع السرطان التي تصيب الجهاز الهضمي، وفقًا لبحث نُشر عام 2016 من قِبل المعهد الوطني للسرطان.

ماذا يحدث إذا تناولت البصل يوميًا

حتى تناول البصل بضع مرات فقط في الأسبوع يرتبط بتحسين الوقاية من السرطان وبالطبع، كلما زاد استهلاكك، زادت الفائدة.

على سبيل المثال، تُظهر دراسات كبيرة أجريت على سكان جنوب أوروبا ونُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية وجود علاقة عكسية بين تكرار تناول البصل والخضراوات الأخرى من فصيلة الثوم وخطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان الشائعة.

تم تحديد ما لا يقل عن 25 مركباً مختلفاً من مركبات الفلافونويد في جميع أنواع البصل وتشير الدراسات إلى أن فوائد الكيرسيتين تشمل تقليل تأثير الهيستامين على جهاز المناعة.

في الواقع، يُعتبر الكيرسيتين من المغذيات النباتية المضادة للهيستامين، وهو موجود بكثرة في منتجات الحساسية أما الأنثوسيانين، وهو نفس نوع مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأحمر، فهو المسؤول عن إعطاء البصل الأحمر لونه الداكن، وقد رُبط بتأثيرات مضادة للسرطان والأورام .

تُظهر الدراسات أن شكلاً آخر من أشكال الفلافونويدات الموجودة في البصل هو ألكينيل سيستين سلفوكسيد، وهو مركب كبريتي تم الإبلاغ عن أن له مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك الخصائص المضادة للسرطان، والنشاط المضاد للصفائح الدموية، والنشاط المضاد للتخثر، والتأثيرات المضادة للربو والمضادة للبكتيريا.

