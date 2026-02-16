الشعب الجمهوري: دربنا أكثر من 5000 كادر استعدادا لانتخابات المحليات| خاص

قال زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ، إن الإسراع في إصدار مشروع قانون المحليات أصبح أمرًا ضروريًا لإجراء الانتخابات المحلية، مؤكدًا أن وجود المجالس المحلية يمثل حاجة أساسية لتعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الحكم المحلي.

وأشار الشقنقيري في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن غياب انتخابات المحليات يعود إلى عدم صدور قانون ينظمها حتى الآن، مشددًا على أن الحاجة لإقامة هذه الانتخابات باتت ملحة لتفعيل دور المحليات في خدمة المواطنين والمجتمع.

وأكد أن حزب الشعب الجمهوري جاهز تمامًا لخوض الانتخابات المحلية بمجرد صدور القانون، موضحًا أن الحزب قام حتى الآن بتأهيل وتدريب أكثر من 5 آلاف كادر استعدادًا للانتخابات من خلال مبادرة دورك، لضمان المشاركة الفعالة وتمثيل المواطنين بكفاءة داخل المجالس المحلية.