برلمان

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: مكافحة الأورام أولوية وطنية

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد إيهاب وهبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بـمجلس الشيوخ، أن الأورام تمثل أحد أخطر التحديات الصحية في مصر، مشيرًا إلى أنها تتسبب في وفاة نحو 14% من المصريين سنويًا، وهو ما يتطلب تحركًا شاملًا لتقليل معدلات الإصابة وخفض تكاليف العلاج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أثناء مناقشة ملف مكافحة الأورام ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.

عقود إنشاء أكبر مصنع لأدوية الأورام

وأوضح وهبي أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع عقود إنشاء أكبر مصنع لأدوية الأورام، بعد توجيهات رئاسية حاسمة، مؤكدًا أن هذا المشروع سيمثل “رأس الحربة” لإنتاج أدوية علاج الأورام في إفريقيا، بما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليل نفقات العلاج على الدولة والمواطن.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على ضرورة زيادة المخصصات المالية الموجهة للعلاج على نفقة الدولة، لمواكبة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان حصول المرضى على الخدمة العلاجية في التوقيت المناسب.

وفي الوقت ذاته، طالب بإحكام الرقابة على منظومة الصرف، قائلاً إن هناك حاجة إلى “قفل حنفية الصرف شوية” على غير المستحقين، لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

وأشار وهبي إلى أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية، تقدم خدمات علاجية سريعة مقارنة ببعض الدول الأوروبية، موضحًا أنه في ألمانيا قد ينتظر المواطن شهورًا لإجراء عملية مياه بيضاء، بينما في مصر يمكن إنهاء الإجراءات والتصاريح وإجراء العملية خلال أسبوع، وهو ما يعكس مرونة المنظومة الصحية وسرعة الاستجابة.

الشعب الجمهوري مكافحة الأورام إيهاب وهبي

