ضبط 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك بالغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، 3 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك ، داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز المحلة، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حملات تموينية

ردع مخالفين



تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.