قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حزمة الـ 40 مليار جنيه.. كيف سيتم توزيع المخصصات المالية الجديدة على المواطنين؟

رئيس الوزراء: ضخ 9 مليارات جنيه إضافية بقطاع الصحة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية
رئيس الوزراء: ضخ 9 مليارات جنيه إضافية بقطاع الصحة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم ضخ 9 مليارات جنيه إضافية بقطاع الصحة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، مقسمة إلى ضخ مبلغ إضافي قدره 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب 3 مليارات جنيه أخرى لدعم جهود القضاء على قوائم الانتظار ضمن المبادرة الخاصة بإجراء التدخلات الجراحية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإنهاء قوائم الانتظار في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام الدكتور ضياء رشوان للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة والتي وجه السيد الرئيس بصرفها.

وأشار مدبولي إلى أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لإدخال محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن تبدأ المنظومة بالمحافظة اعتبارًا من شهر أبريل القادم، في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت بالمحافظات التي سبق تطبيق النظام بها .

ولفت إلى أن محافظة المنيا، التي تضم نحو 7 ملايين نسمة، تمثل إضافة مهمة للمنظومة، وهو ما يتطلب مخصصات مالية إضافية، وفي ضوء توافر الموارد اللازمة سيتم البدء فورًا حتى يستفيد مواطنوها من خدمات التأمين الصحي الشامل.

وفي إطار دعم الفلاحين، تم تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق سعر توريد القمح، و التي تعهدنا بضخها مباشرة للمزارعين، خاصة مع بدء موسم الحصاد من أواخر شهر أبريل وحتى نهاية يونيو من كل عام، بما يضمن سداد مستحقاتهم في التوقيت المناسب.

أما المحور الرابع، فقد تمت الموافقة على إضافة 15 مليار جنيه للإسراع بإنهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي "حياة كريمة"، وذلك لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الأساسية، والانتهاء من المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي.

ونوه رئيس الوزراء بأن هناك توجيها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة خلال شهر رمضان للعام المالي القادم.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قطاع الصحة حزمة الحماية الاجتماعية المبادرة الخاصة بإجراء التدخلات الجراحية حزمة اجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام يبحث تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية مع مدير قنوات MBC مصر وشمال أفريقيا

جانب من الاجتماع

رداد: وضع إطار زمني لتنفيذ مشروع "دعم الشباب المصري الماهر"

صورة ارشيفية

نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد